Pamtite li sve pobjednike showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? O njihovim transformacijama priča se i danas!

Nove kandidate gledat ćemo u brojnim transformacijama koje nas čekaju u devetoj sezoni već od ove nedjelje, a evo tko je proglašen najboljim ili najboljom u prošlim sezonama showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Ove nedjelje se na male ekrane vraća hit-show ''Tvoje lice zvuči poznato''. Nove kandidate gledat ćemo u nevjerojatnim transformacijama, a prije svega prisjetit ćemo se pobjednika prošlih sezona.

Prva sezona emitirala se još 2014. godine, a pobjedu je tada odnio Mario Petreković. Tijekom sezone utjelovio je Tinu Turner, Alku Vuicu, Doris Dragović, Jima Morrisona, Let 3, Beyonce, a pobijedio je odnio kao Bruno Mars.

Već 2015. godine nastavila je potraga za najboljeg imitatora. Druga sezona showa bila je trijumfalna za Sašu Lozara.

Elton John, Jelena Rozga, Taylor Swift, Alice Cooper, Eurythmics, Vanilla Ice, LeAnn Rimes, Louis Prima, Rod Stewart, Aretha Franklin, a nastupom u finalu kao Beyonce s pjesmom ''Sweet Dreams'' osigurao si je pobjedu.

''Znam da je smiješno imati neke velike zahvale obučen u ovo, ali ponovit ću još jednom, oni su me inspirirali da budem svaki put sve bolji i bolji! Hvala sektoru šminke, garderobe, frizure, kostima, plesači – majstori'', rekao je Lozar nakon pobjede.

U trećoj sezoni koja se prikazivala 2016. godine titulu najboljeg odnio je Damir Kedžo. Njegova imitacija Mariah Carey i izvedba pjesme ''All I Want For Christmas Is You'' u finalu mu je donijela najviše bodova.

Već sljedeće godine, u četvrtoj sezoni, dobili smo prvu pobjednicu, a bila je to Nives Celzijus. Te 2017. godine u showu kojeg obožavaju gledatelji ispred malih ekrana Nives je briljirala s transformacijama u Severinu, Shakiru, Cher, a pobjedu je odnijela s onom u Anthonyja Kiedisa, frontmena benda Red Hot Chili Peppers.

I 2018. godine u showu je pobijedila žena, a bila je to Maja Bajamić. Spektakularnom plesnom i vokalnom izvedbom pjesme ''All That Jazz'' kao Catherine Zeta-Jones iz mjuzikla Chicago osigurala si je pobjedu, a gledali smo ju i kao Michaela Jacksona, John Legenda, Danijelu Martinović...

Kralje transformacija u šestoj sezoni, 2020. godine, bio je proglašen Fabijan Pavao Medvešek. U finalu je sve oduševio svojom spektakularnom izvedbom ''The Greatest Show'' u imitaciji Hugha Jackmana.

Glumac je u showu rasturao i kao žena i kao muškarac pa je teško izdvojiti najbolje transformacije. No on je nakon pobjede uspio izdvojiti dvije omiljene.

"Mislim da su Freddie Mercury ili Conchita Wurst. To su bila dva velika zadatka i drago mi je kako su na kraju ispala", istaknuo je svojedobno.

Svoj uspjeh od prije nekoliko godina Saša Lozar ponovio je i 2021. godine u sezoni ''All Stars". Pred žiri i ostale natjecatelje na šarenu pozornicu u finalu je izašao kao legendarni David Bowie, a upravo mu je ta transformacija donijela pobjedu.

''TLZP je show u kojem sam dva puta sudjelovao i dva puta pobijedio, to mi se nije nikada dogodilo. Drago mi je da sam opet pobijedio, iako mi je primarni cilj bio u svakoj epizodi dati vrhunske transformacije i razgaliti publiku na moj način. Izazov je definitivno bio veći u drugoj sezoni", priznao nam je nakon pobjede.

Zabavni show na male ekrane ponovno se vratio 2024. godine, a pobjedu je odnio Alen Bičević koji je cijelu sezonu oduševljavao transformacijama. U finalu je utjelovio kraljicu sevdaha, Hanku Paldum.

"Nisam imao ni u primisli nakon prve epizode da bi to moglo ići u ovom smjeru. Kad prvi put staneš na pozornicu, obuzme te trema, obuzme te strah, uvijek si postavljaš ista pitanja - jesi li dovoljno dobar, jesi li napravio ono što si naumio. Kako je vrijeme prolazilo, vidio sam da mogu, našao sam obrazac rada koji mi odgovara i išao sam do samog kraja. Nije bilo lako, puno je izazova, puno misli u glavi, nije svaka uloga zahvalna, nije svaka uloga za tebe i koji put se nađeš u situaciji da se jednostavno ne možeš pomiriti s likom koji si dobio", rekao nam je Alen nakon pobjede.

Svi gledatelji ispred malih ekrana ježili su se na njegove transformacije, a utjelovio je i Massima Savića, Gabi Novak, Tajči, Tomislava Ivčića...

