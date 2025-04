Ovim fotografijama Kim Kardashian izazvala buru reakcija: "Vrijedi više od kuće"

Kim Kardashian ponovno je bila meta komentatora na društvenim mrežama nakon što je pokazivala skupocjeni nakit na plaži.

Starleta Kim Kardashian ponovno je izazvala kontroverze nakon što je na Instagramu podijelila fotografije s obiteljskog odmora na tropskoj lokaciji.

Kada je objavila fotografije sa svojom sestrom na nepoznatoj lokaciji, stručnjakinja za nakit Julia Chafe objavila je video u kojem kritizira 43-godišnjakinju zbog razmetanja luksuzom, i to u trenutcima dok se mnogi Amerikanci žale na previsoke cijene.

"Na gležnjevima je složila četiri narukvice jednu na drugoj, dodala je tenisku narukvicu, a zatim ružičasti safir i dijamantnu narukvicu koja je imala ozbiljan 'vibe' princeze Diane. Svaki je safir vjerojatno imao oko tri karata – veći od mnogih zaručničkih prstena", poručila je Chafe, procijenivši kako je vrijednost nakita veća od cijene kuće.

Smatrate li da se razmeće luksuzom? Naravno, pa ljudi jedva preživljavaju!

Njezin nakit, njezin problem Naravno, pa ljudi jedva preživljavaju!

Njezin nakit, njezin problem Ukupno glasova:

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 6 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Chafe je dodala kako je drskost nošenja skupog nakita na plaži samo dio onoga što Kardashian izdvaja kao rijetku i iznimnu osobu:

"Pretencioznost nošenja tolikog bogatstva na nozi dok si na plaži upravo je ono zbog čega se Kardashian čini toliko fascinantnom. Kim koja se sada okreće ružičastim safirima? Obožavam. Toliko je dugo bila fokusirana samo na dijamante i smaragde pa je 'uzbudljivo' vidjeti da sada prelazi na safire."

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Drugi komentatori su, pak, bili ipak nešto kritičniji prema starleti, optužili su je kako je bez doticaja sa stvarnošću.

"Sjećate se kada je rekla da neće objavljivati nakit na društvenim mrežama jer je bila opljačkana u Parizu? Ni ona se ne sjeća", "Kim, ljudi umiru", "Barem ovoga puta nije izgubila dijamantnu naušnicu", "Pitanje je – pokazuje li stopala ili nakit. Mogla je prodati slike samo svojih stopala i opet bi zaradila više milijuna nego mi reperi", može se pronaći u komentarima, od kojih su neki citirali scenu iz reality showa "Keeping Up With The Kardashian" kada je Kim izgubila dijamantnu naušnicu i radila dramu, na što se nadovezala njezina sestra Kourtney i rekla kako ima puno većih problema u svijetu.

Kim Kardashian i Donald Trump - 3 Foto: Profimedia

Kim Kardashian i Donald Trump - 1 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 2 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 2 Foto: Profimedia

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Zbog koje je objave ostala bez 150 tisuća pratitelja na Instagramu, otkrijte OVDJE.

To nije prvi put da se Kardashian hvali svojim bogatstvom pokazivanjem skupocjenog nakita. Više o tome otkrijte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Upoznajte Tamaru Rađenović, sopranisticu koja operu dovodi na društvene mreže!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Zanimljivosti Laura iz Zadra nova je Miss Universe Hrvatske, evo čime se bavi!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Alme iz serije Na granici? Nakon prekida s našim glumcem povukla se od reflektora

Pogledaji ovo Celebrity Stjepan Hauser se oženio? Ove fotografije potaknule su šuškanja!

Pogledaji ovo Celebrity Viktor Živojinović javio se iz aviona s majkom, ovako opuštenu Brenu rijetko imamo priliku vidjeti!

Pogledaji ovo Celebrity Traže se radnici za koncert Thompsona na Hipodromu, evo koliko će biti plaćeni