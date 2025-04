Traže se radnici za koncert Thompsona na Hipodromu, evo koliko će biti plaćeni

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu u punom su jeku, traže se radnici.

Nešto više od dva mjeseca dijeli nas od koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu.

Marko Perković Thompson Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Pripreme traju već neko vrijeme, a sad su na internetskim stranicama osvanuli i oglasi za posao.

Na Facebooku se pojavio oglas u kojem se traže radnici za koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. U oglasu su jasno navedene pozicije za koje se traže djelatnici, kao i iznosi naknada.

Marko Perković Thompson - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thompson s rukometašima Foto: Damir Krajac / CROPIX

Blagajnici i šankeri mogu očekivati 150 eura plus bonus od 2 %, vanjski konobari 150 eura plus postotak od prodaje, vanjski nosači 15 % od prodanog pića, voditelji 180 eura plus bonus od 2,5 %, a logistika 180 eura uz bonus i dodatnu naknadu za raspremu.

Radnicima su osigurana dva obroka i piće tijekom smjene, a prije koncerta bit će organizirane edukacije i brifinzi, uz akreditaciju i raspored po sektorima na dan događaja.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Oglas je izazvao veliku pozornost i raspravu među korisnicima, a najviše komentara odnosi se na visinu satnice i ukupnu naknadu za rad, s obzirom na očekivanu gužvu i zahtjevnost posla.

"To je premala satnica za tu gužvu i toliku masu posla..."; "Satnica cca 10 eura, malo"; "Premala lova i još da šaljemo OIB-e i br. osobne samo tako..."; "Sve na stranu, ali traženje osobnih iskaznica preko Fejsa da se šalju na WhatsApp vam i nije baš u skladu sa zakonom"; "Čuj to koliko osobnih podataka treba poslati, pošaljem ti još i bankovnu karticu i pin od iste", "150 eura plus 2 posto od prodaje pića.... To se diže i na 2000 eura sigurno za 12 sati", samo su neki od komentara, a nakon što je objava privukla toliko pozornosti, ograničeno je komentiranje.

Mislite li vi da su satnice preniske? Da, dolazi 500 tisuća ljudi

Ne, dobit će bonus i bakšiš Da, dolazi 500 tisuća ljudi

Ne, dobit će bonus i bakšiš Ukupno glasova:

Podsjetimo, ovih dana pričalo se kako Thompson ostaje bez benda prije najvažnijeg nastupa u karijeri. Prvo je otišao bubnjar Ivica Bilić Ike, a onda i ostali. Što su na to rekli njegovi menadžer i aranžer pročitajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Marko Perković Thompson Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

A što vi mislite o tom oglasu za posao i Thompsonovu koncertu na Hipodromu recite nam u komentarima ispod teksta.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Naša glumica progovorila o tajanstvenom partneru s kojim čeka prvo dijete!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prepoznajete li ove djevojčice? Danas kao supermodeli haraju modnim pistama!

Pogledaji ovo Celebrity Slažete li se s njim? Ovaj ženski modni detalj Goran Navojec smatra najneprivlačnijim!

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle raznježila fanove novim videom malene Lilibet te otkrila kako zvuči njezin glas

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivši suprug Dragane Mirković se oglasio nakon dugo vremena, pa otkrio gdje se nalazi

Pogledaji ovo Celebrity Donald i Melania Trump iznenadili prisutne rijetkim trenutkom nježnosti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je samozatajna supruga Petra Dragojevića s kojom očekuje šesto dijete?