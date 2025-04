Thompson se oglasio nakon drame s bendom, sve komentirao i njegov menadžer!

Nakon vijesti da uoči Hipodroma Thompsonov band napuštaju članovi, oglasili su se njegovi suradnici, ali i sam glazbenik.

Nakon vijesti da bend Marka Perkovića Thompsona napušta bubnjar Ivica Bilić Ike i još neki članovi benda, pjevač se oglasio na svojim društvenim mrežama.

Marko Perković Thompson Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nije komentirao razlaz grupe, ali je najavio svoj nastup u Splitu 1. svibnja na koncertu "Split slavi, moli i voli".

"Još je tjedan dana ostalo do velikog duhovno-humanitarnog koncerta "Split slavi, moli i voli" na Gripama. "…Ti ne gubi nadu da će biti bolje, pruži ruke k nebu i kada si dolje…"Vidimo se!", poručio je.

Ipak, cijelu situaciju s bendom komentirao je njegov mendažer Zdravko Barišić za Večernji list.

"Sve ćete na vrijeme čuti!" rekao je kratko.

Marko Perković Thompson - 6 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thompson s rukometašima Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Skladatelj i aranžer Branimir Mihaljević bio je od više riječi.

"Svi mediji su prenijeli vijest od bubnjara s Facebooku da je napustio bend. Markovi fanovi jako dobro znaju da on na svakom novom albumu sastavi malo drugačiji bend. Taj bubnjar je svirao od "Ora et labora" turneju, a prije njega na njegovu mjestu bio je Damir Šomen pa tako dalje su se ljudi rotirali. S obzirom na to da je riječ o velikoj turneji, Marko je okupio bend ljudi koji je najbolji za njega. Neki od njih su iz postojećeg benda, a neki su s njim svirali i ranije, a neki su vrhunski profesionalci s kojima je želio svirati. Formirao je novi bend i on će za određeno vrijeme predstaviti taj bend svojoj publici. Oni već svi zajedno rade i uvježbavaju se za veliki koncert. Njega bend nije napustio, samo je bubnjar rekao da je njihova suradnja završila", rekao je za Večernji.

Marko Perković Thompson Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Duje Klaric / CROPIX

"To nije istina, njega nitko nije napustio! Marko je sa svakim od njih obavio razgovor, a vidjet ćete da Ante Padovan surađuje s njim na svim novim snimkama", zaključio je.

Bivši Thompsonov bubnjar pojavio se i u spotu Guns N' Rosesa. Više o bubnjaru Ivici čitajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Marko Perković Thompson Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

In Magazin: Marko Perković Thompson - 2 Foto: In Magazin

