Meghan Markle raznježila fanove novim videom malene Lilibet te otkrila kako zvuči njezin glas

I dok su britanski mediji pisali kako se princu Harryju ne sviđa to što objavljuje snimke njihove djece na društvenim mrežama, Meghan Markle to previše ne dira.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle na Instagramu Foto: Instagram

Lilibet Diana Foto: Profimedia

43-godišnja bivša glumica u kratkotrajnoj objavi na Instagramu je podijelila video u kojem smo prvi put dobili priliku čuti glas njezine kćeri Lilibet. Djevojčica, koja će početkom lipnja proslaviti četvrti rođendan, bila je uz Markle kada je ova radila džem od jagode, a u preslatkom videu smo imali prilike čuti njezin kalifornijski naglasak.

Meghan Markle, Prince Harry’s rarely seen daughter, Lilibet, gives her honest opinion of mom’s jam in new video https://t.co/30drLRUYtt pic.twitter.com/qNgzmHY4zU