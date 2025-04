Meghan Markle ponovno u središtu priče o plagiranju: "Sličnosti su bile prevelike..."

Autorica dječjih knjiga Mell Elliott otkrila je kako je prije nekoliko godina poslala pismo tvrtki Meghan Markle i Netflixu zbog potencijalnog kršenja autorskog prava.

Ni dalje nema mira za Meghan Markle, barem što se tiče mogućih tužbi za kršenje autorskog prava. Nakon što je ranije bila optužena za plagiranje grba jednog španjolskog grada i krađu imena za svoj brend "As Ever", 43-godišnja bivša glumica se suočila s novom optužbom za kopiranje ideja.

Animirana serija "Pearl", koju je Markle najavila još 2021., o djevojčici koja uči kako iskoristiti svoju moć i pronaći inspiraciju u utjecajnim ženama kroz povijest, bila je među projektima u ugovoru vrijednom 100 milijuna dolara između odbjeglog para i streaming diva Netflix, no ubrzo je rad na istoj bio ukinut, a sve reference uklonjene s internetske stranice produkcijske kuće Archewell.

Sada je otkriveno kako je dječja spisateljica Mel Elliott poslala pravno pismo sugerirajući potencijalno kršenje autorskih prava. Elliott je autorica dječjih knjiga o djevojčici Pearl Power, a opis kojim su Archewell i Netflix predstavili "Pearl" uvelike je sličio njezinoj književnoj heroini.

"Meghan je feministica koja se zauzima za druge žene, pa sam bila razočarana i zbunjena kad sam vidjela koliko je slična Netflixova predložena emisija "Pearl" mojoj vlastitoj Pearl Power koja je stvorena sedam godina ranije", ispričala je Elliott, koja je do Meghanine najave objavila tri knjige o Pearl Power, u intervjuu za Daily Mail. "Naravno, ne mogu znati je li netko iz njezina tima to vidio i bio inspiriran time, ali sličnosti su bile prevelike da bi ih mogla ignorirati. Svijet umjetnosti i medija vrlo je konkurentan i bojim se da je prilično uobičajeno da moćni ljudi kopiraju rad manje poznatih kreativaca - iako ne kažem da se to dogodilo ovdje."

Elliott je otkrila i kako je bila razočarana izostankom reakcije.

"Najviše me je rastužilo to što, iako sam ukazala na sličnosti između mog "Pearl" i Meghaninog "Pearl" Netflixu i Archewellu, moj prigovor nikada nije bio uvažen. Ni Netflix ni Archewell mi nisu odgovorili, a voljela bih da sam imala priliku doprinijeti i surađivati na projektu", riječi su Mel Elliott, čije knjige o Pearl Power su hvalili Victoria Beckham, Ryan Gosling i Kate Winslet.

Osim toga, Elliott je počela raditi na animiranoj seriji o Pearl Power još 2019. godine, dakle dvije godine prije nego je Markle najavila svoju verziju na Netflix. Prva slavna osoba koja joj je pružila potporu je bila bivša tenisačica Billie Jean King, a paralelno s radom na seriji, Elliott se morala boriti s rakom dojke.

Nakon što je poslala pisma Archewellu i Netflixu kako bi ih upozorila na kršenje autorskih prava, isprva nije htjela izaći u javnost zbog mogućih napada fanova Meghan Markle i princa Harryja, pogotovo jer je još uvijek u fazi liječenja od raka. Sada se, pak osjećala dovoljno jakom da bude još jedna u nizu onih koji su ukazali na neoriginalnost bivše glumice.

