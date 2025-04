Prepoznajete li ove djevojčice? Danas kao supermodeli haraju modnim pistama!

Bella Hadid dirljivom objavom i fotografijama iz djetinjstva čestitala je sestri Gigi 30. rođendan.

Supermodeli Bella i Gigi Hadid haraju javnom scenom već godinama, a njihovi geni uzimaju se kao primjer standarda ljepote.

Bella Hadid (28) u srijedu je podijelila preslatku fotografiju iz prošlosti sa svojom sestrom Gigi povodom njezina 30. rođendana.

Sestre tada nisu nimalo sličile budućim zvijezdama modnih pista, iako je obiteljska sličnost bila očita. Objava dolazi nedugo nakon što je Bella, koja se u posljednje vrijeme sve više posvećuje glumačkoj karijeri, odbacila zabrinutosti oko svog promijenjenog izgleda tijekom snimanja novog projekta.

Na Instagramu je objavila emotivnu čestitku uz seriju fotografija koje prate njihovo odrastanje - od ranog djetinjstva, preko tinejdžerskih dana, pa sve do zajedničkih avantura kroz godine.

Podijelila je i dirljive trenutke koji prikazuju njihova nova životna poglavlja - Gigi kao majku četverogodišnje kćeri Khai, koju je dobila sa Zaynom Malikom, a sebe kao tetu.

U dugom opisu Bella je Gigi nazvala svojom prvom najboljom prijateljicom, superherojem i mentorom.

"30!!! Isuse, što se događa!!!! Ne mogu vjerovati da smo toliko dugo nerazdvojne. Kakva sam sretnica. Sretan 30. rođendan mojoj partnerici u svemu, mojoj slatkoj sestri, mentoru, onoj koja me zna dovesti u red, mojoj urođenoj najboljoj prijateljici... Oblikovala si me, učila, voljela (i plašila), uvijek bila uz mene i gurala me da postanem sve što jesam danas. Ti si najsmješnija, najcool, najzabavnija, najkreativnija, umjetnička duša, puna ljubavi i pažnje, a gledati te kako si najbolja, najzabavnija i totalno "badass" mama našoj Khaibi najveći je dar koji mogu imati kao sestra", napisala je Bella pa dodala:

"Srce ti je od zlata, uvijek misliš na druge, ali uvijek ostaješ vjerna sebi. Naučila si me kako biti svoja u svijetu koji nam stalno govori tko bismo trebale biti. I to je dar koji od tebe najviše cijenim. Hvala mami što je na svijet donijela moju prvu najbolju prijateljicu i hvala tebi što si na svijet donijela moju novu najbolju prijateljicu!! Ja sam najsretnija što sam tvoja mlađa sestra. Ne bih mogla izabrati bolju ni da pokušam. Ti si moj superheroj i opsjednuta sam tobom."

Inače, Bellu su znanstvenici proglasili najljepšom ženom svijeta zbog savršenih proporcija njezina lica, a ona i njezina sestra Gigi Hadid trenutačno su među najtraženijim manekenkama svijeta.

