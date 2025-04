Opasno seksi! U haljini dubokog dekoltea opet je opravdala nadimak koji je krasi godinama

Nicole Scherzinger u crnoj uskoj haljini još je jednom opravdala laskavi nadimak koji je krasi godinama.

Američka pjevačica i kantautorica Nicole Scherzinger zasjala je na crvenom tepihu prestižne gala večeri, koja se održala u dvorani The Jazz at Lincoln Center u New Yorku.

Nicole Scherzinger Foto: Profimedia

Riječ je o godišnjem događaju koji organizira magazin TIME, a na kojem se slavi 100 najutjecajnijih osoba iz svijeta umjetnosti, glazbe, mode, filma i drugih područja.

Nicole Scherzinger Foto: Profimedia

Nicole Scherzinger Foto: Profimedia

Za tu posebnu prigodu Nicole je odabrala elegantnu, usku haljinu prekrivenu šljokicama, u kojoj je istaknula svoju zavidnu figuru.

Nicole Scherzinger Foto: Profimedia

Nicole Scherzinger Foto: Profimedia

Kao i uvijek, ta 46-godišnjakinja pokazala je da itekako zna kako ukrasti pažnju i ostaviti dojam – i to bez riječi.

Nicole Scherzinger Foto: Profimedia

Njezini obožavatelji uvijek se čude njezinim godinama jer se od najvećih dana slave jako malo promijenila.

Nicole Scherzinger - 6 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram

Inače, Nicole često zovu ženom božicom zbog njezine idealne figure, koju drži još od dana kad je pjevala u popularnoj grupi Pussycat Dolls.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Nicole Scherzinger Foto: Instagram

Nicole Scherzinger - 5 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram

Nicole Scherzinger - 4 Foto: Instagram

Nicole Scherzinger - 7 Foto: Instagram

