Bivši član One Directiona prvi je put javno progovorio o pokojnom kolegi: "Nadam se da ovo vidiš..."

Nekadašnji pjevač grupe One Direction Zayn Malik započeo je svoju dugoočekivanu turneju "Stairway To The Sky Tour", kojom promovira album "Room Under the Stairs" koncertom u Leedsu.

Turneja po Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama je trebala započeti 23. listopada u San Franciscu, ali je Malik zbog smrti bivšeg kolege iz benda Liama Paynea odgodio prve datume za siječanj 2025. godine. Poslije toga, uslijedila je odgoda dva koncerta u Edinburgu, koja su se trebala održati 20. i 21. studenoga, a strpljivi fanovi ubrzo su shvatili kako je Zayn odgodio kako bi prisustvovao Liamovom posljednjem ispraćaju, koji se održao 20. studenoga.

No sada je Zayn odao dirljivu počast Liamu. Malik mu je posvetio svoju pjesmu "It's You" tijekom nastupa na turneji u rodnom gradu preminulog pjevača, u Wolverhamptonu u Engleskoj. Također je prvi put javno progovorio o svom bivšem kolegi iz benda, koji je preminuo 16. listopada.

"We've been doing something at the end of the show every night, it's been dedicated to my brother Liam Payne. Rest in peace. I hope you're seeing this in your hometown tonight, Wolverhampton, this is for you Liam."



Zayn Malik dedicated "It's You" to Liam at his show in…