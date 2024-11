Fanovi zabrinuti za još jednog člana One Directiona zbog odluke koju je donio: ''Nadam se da je dobro!''

Fanovi One Directiona pozdravili su odluku Zayna Malika o odgodi dva koncerta u Edinburghu koja su se trebala održati idući tjedan.

Zayn Malik, nekadašnji pjevač grupe One Direction, trebao je započeti turneju kojom promovira novi album "Room Under the Stairs". Turneja je trebala započeti još u listopadu, no američki datumi su prebačeni na siječanj 2025. poslije smrti Malikovog kolege Liama Paynea.

Međutim, turneja koja je trebala krenuti idućeg četvrtka u Edinburghu je ponovno odgođena. Kako je Malik objavio na Instagramu, zbog nepredviđenih okolnosti, početak turneje je odgođen, pa će se koncerti planirani za 20. i 21. studenog prebačeni za 8. i 9. prosinca.

Unatoč razočarenju, fanovi One Directiona su pozdravili njegovu odluku nakon nedavnih medijskih napisa u kojima se izražava zabrinutost za Zaynovo mentalno zdravlje.

"Nadam je da je dobro", "Ako imate problem sa Zaynovom odgodom koncerata, onda niste pravi fan", "Ponosim se što si stavio svoje mentalno zdravlje na prvo mjesto. Ne brini za nas, mi ćemo te čekati", pisali su brojni fanovi na društvenim mrežama.

Zaynovu oproštajnu poruku Liamu pročitajte OVDJE.

Zajedničku izjavu članova sastava One Direction pročitajte OVDJE.

Sve o smrti Liama Paynea pročitajte OVDJE.

