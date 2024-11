Sjećate li se ove scene iz hit-filma? Kat ju je ponovila, ali nikada više neće biti ista: ''Zašto me ovo rasplakalo...''

Julia Stiles nije se puno promijenila od te 1999. kada je film ''10 razloga zašto te mrzim'' snimljen, a o Heathu Ledgeru ima samo riječi hvale.

Juliu Stiles gledatelji ispred malih ekrana znaju iz ljubavnog filma ''10 razloga zašto te mrzim''. Tamo je zajedno s legendarnim Heathom Ledgerom osvojila srca publike prije točno 25 godina.

Stiles je utjelovila Kat Stratford, a jedan od najupečatljivijih trenutaka bilo je njeno priznanje ljubavi Patricku Veronu, odnosnu Heathu, kroz ljubavnu pjesmu. Istu pjesmu pročitala je i prije nekoliko godina, a obožavatelji su bili oduševljeni.

''Jako sam sretna što je izrecitirala pjesmu godinama kasnije. Samo mi je žao što Heath više nije tu'', ''Koliko je to prekrasan film'', ''Ovo jako drugačije zvuči kad znam da Heatha više nema'', ''Zašto me ovo rasplakalo'', ''Ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina'', ''Ova scena je ikonična, obožavam ovo, obožavam glumce'', ''Moj najdraži film'', ''Ona i dalje izgleda prekrasno'', samo su neki od komentara ispod videa.

U nekoliko intervjua Stiles se osvrnula i na Heatha koji je imao samo 28 godina kada je preminuo. Njegovu tužnu životnu priču možete pročitati OVDJE.

''Bio je nevjerojatno talentiran i tako pun života. Živio je život punim plućima, a u svakom trenutku bio je potpuno prisutan. Sada vidim, iako to tada nisam shvaćala, koliko je bio velikodušan. U sceni u kojoj čitam pjesmu i počnem plakati, nisam očekivala da ću zaplakati. Snimili smo to u jednom ili dva pokušaja, a kada sam završila i kada su trebali okrenuti kameru na njegovu stranu, nije se htio natjecati. Rekao mi je: 'Ovo je tvoja scena i prepuštam ti je''', rekla je Julia o Heathu.

Jedna od omiljenih scena bila joj je svakako ona snimljena na sportskom stadionu, kada joj je Heath počeo pjevati, prilikom čega je apsolutno sve na setu iznenadio jer nitko nije znao kako dobar glas ima.

"Moj najdraži dio tog dana, ma zapravo cijeli taj dan mi je bio fenomenalan. Heath je trčkarao po stubama stadiona i nitko nije znao da ima tako sjajan glas sve dok nije zapjevao", ispričala je Julia u televizijskom showu "Watch What Happens Live" Andyja Cohena.

U svojim dvadesetima, Julia je bila nesigurna zbog slave koju joj je donio film ''10 razloga zašto'', ali danas na to gleda drugačije.

''Kao umjetniku, sudjelovati u nečemu o čemu se priča i 25 godina kasnije zaista je posebno i značajno. Mislim da još uvijek pokušavam shvatiti kako se nositi s tim'', rekla je za New York Times.

Osim spomenutog filma, gledali smo ju i ''Plešimo zajedno'', ''Kraljević i ja''. Više je ne možemo toliko često vidjeti na malim ekranima, ali i dalje se zadržala u svijetu filmova i serija. Naime, sada je redateljica.

Kada govorimo o njenom privatnom životu, Stiles se udala 2017. godine za Prestona Cooka. Upoznali su se tri godine ranije na snimanju filma ''Go With Me''. Par zajedno ima troje djece, ali privatan život Julia pokušava sakriti od javnosti. Jednom prilikom priznala je da joj je majčinstvo pomoglo u režiranju filmova.

''Mislim da je zapravo biti mama stvarno izvrstan trening za redateljski posao. Morate razmišljati deset koraka unaprijed, ali istovremeno biti prisutni u trenutku. Morate dobro upravljati vremenom, biti osjetljivi na potrebe drugih i voditi ih, ali istovremeno postaviti granice'', rekla je svojedobno 43-godišnja Julia.

