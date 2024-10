Njegova smrt do danas je ostala misterij, a zadnje riječi koje je napisao u svom dnevniku uznemirile su javnost!

Legendarni glumac preminuo je kada je imao samo 28 godina. Iza njega je ostala zavidna karijera, a pojavio se u brojnim filmovima koji su hit i dan danas.

Heath Ledger bio je omiljeni holivudski glumac koji je tragično izgubio život 22. siječnja 2008. godine. Sa samo 28 godina pronađen je mrtav u svom stanu na Manhattanu, a nalazi obdukcije utvrdili su da je umro od posljedica miješanja droge i lijekova.

Iza njega je ostala zavidna karijera, a brojni smatraju da mu je najbolja uloga bila ona Jokera kojega je utjelovio u filmu "Vitez tame". Drugi pak vjeruju kako je Heatha upravo uništila uloga najpoznatijeg zlikovca. Joker je vrlo zahtjevan i težak filmski lik, a svi glumci koji su ga dosad imali prilike glumiti suočavali su se s nekim posljedicama na svoje psihičko i fizičko zdravlje.

Heath je kako bi se pripremio za ulogu Jokera odlučio biti sam te je pisao dnevnik. U dnevnik je zapisivao svoja razmišljanja o liku Jokera te spremao zapanjujuće fotografije uz koje se trudio shvatiti kako funkcionira Jokerov um.

Dnevnik je pronađen nakon njegove smrti, a njegove posljednje riječi u dnevniku bile su ''bye, bye'' što je šokiralo javnost. Upravo za ulogu Jokera, Heath je dobio i Oscara za najboljeg sporednog glumca. 2009. godine proglašenje se odvilo u znaku sjećanja na Heatha, a njegovu su nagradu posthumano preuzeli njegovi roditelji i sestra.

Heathovi roditelji bili su šokirani saznanjem što se dogodilo njihovom sinu. Naime, njegov otac je za smrt sina saznao preko medija. Prije nekoliko godina gostujući u podcastu Nova Addicted rekao je:

''Nekako smo se osjećali kao da smo posljednji saznali. Doslovno smo uključili televiziju i prvo što smo vidjeli bilo je kako izvlače nosila. To je slika koja će uvijek ostati sa mnom. Nisam mogao vjerovati.''

Kada govorimo o njegovom ljubavnom životu njegova najpoznatija veza bila je ona s glumicom Michelle Williams koju smo gledali u seriji ''Dawson's Creek'. Upoznali su se 2004. godine na setu filma ''Brokeback Mountain" u kojem su glumili bračni par: on gay kauboja, a ona njegovu nesretnu ženu.

U travnju 2005. godine saznalo se kako par očekuje svoje prvo dijete, a kćerkica Matilda Rose rođena je u listopadu iste godine. Tijekom veze par je živio u Brooklynu, no u rujnu 2007. godine odlučili su se rastati nakon tri godine ljubavi.

"Nisam znala gdje otići. Nisam mogla niti zamisliti mjesto na kojem bih se osjećala dobro", jednom je prilikom izjavila glumica nakon prekida.

Ipak, neki izvori tvrde kako se Michelle često znala opijati i drogirati s partnerom, no odlučila je prestati s takvim načinom života kada je saznala da je trudna, dok je Heath samo nastavio sa svime. Tako se šuška kako se par često znao burno svađati, o čemu su svjedočili brojni susjedi.

"Jako ga je voljela, no nikad se nije mogla u potpunosti osloniti na njega, jer je on bio potpuno izvan kontrole pred kraj veze i života. Nakon prekida nije dugo patila jer je odlučila da zbog kćerkice neće biti u depresiji, već se posvetila karijeri", otkrio je njezin prijatelj svojedobno za časopis People.

Heath je pri kraj života pao još više i depresiju. Glumca se često tih posljednjih dana moglo vidjeti u Brooklynu kako preko dana usamljeno tetura ulicama, dok je navečer tulumario sa "zločestim" curama poput Lindsay Lohan i Mary-Kate Olsen.

Navodno mu je Lindsay bila ljubavnica, iako je ona priznala kako je u to vrijeme bila ludo zaljubljena u njega, no čini se kako on nije osjećao isto. Za bivšu teen zvijezdu Mary-Kate i dan danas se šuška da mu je nabavila tablete koje su ga ubile, a zanimljivo, nju je prvo nazvala maserka koja je i pronašla njegovo beživotno tijelo. Navodno mu je ona bila bliska prijateljica, no glumica nikada nije željela javno pričati o tome. Njezin broj bio je na brzom biranju u njegovom telefonu, što svjedoči o bliskosti koja je i dan danas misterij.

Osim spomenutih filmova gledali smo ga još i u ''10 razloga zašto te mrzim'', ''Braća Grimm'', ''Bal čudovišta'', ''Legenda o vitezu'', ''Casanova''.

A tko je vama najbolji glumac koji je utjelovio Jokera, možete nam reći u anketi OVDJE.

