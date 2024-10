Blanka Vlašić odvela je sina na njoj važno mjesto pa emotivno poručila: ''Jednog dana će ti mama ispričati sve...''

Blanka Vlašić podijelila je novu fotografiju sa sinčićem Mondom pa sve podsjetila na svoj atletski uspjeh.

Blanka Vlašić na društvenim mrežama objavila je novu fotografiju sa sinčićem Mondom.

Majka i sin pozirali su na splitskoj Zapadnoj obali, gdje je Blanka malenom Mondu pokazivala ploču na kojoj pišu njezino ime i prezime te medalje koje je osvojila na Olimpijskim igrama u Pekingu i Rio de Janeiru.

"Jednog dana mama će ti ispričati sve o tome. Moj mali čovječe'', napisala je bivša atletičarka uz fotografiju.

Legendarna sportašica u svibnju 2022. u rodnom Splitu u tajnosti se udala za četiri godine mlađeg belgijskog sportskog novinara i voditelja Rubena Van Guchta, a šest mjeseci kasnije, na svoj 39. rođendan, rodila je sina Monda.

''Mislim da čovjeka ništa ne promijeni kao dolazak prinove. Meni se ništa ne može mjeriti s tim osjećajem. Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja. Ja kao profesionalni sportaš uvijek sam bila sama sebi na prvom mjestu i to je bilo u redu jer je to tako trebalo biti, s obzirom na to da sam svoje tijelo i biće svakodnevno dovodila do krajnjih fizičkih i psihičkih granica. To je sad zauvijek gotovo, sad je jedno drugo biće na prvom mjestu'', rekla je o sinu nedavno za IN magazin.

Maleni Mondo fizički je tatina slika i prilika, a karakterno?

''Pa, mješavina. Ja sam tvrdoglava i tata mu je tvrdoglav tako da vjerujemo da neće tu daleko, ali u pozitivnom smislu. Zapravo, bez obzira na to što jako podsjeća na tatu, nekako ne vučem paralelu. Ne tražim nešto bjesomučno svoje ni njegovo ,nego jednostavno samo uživam što se razvija i što je predivan i savršen. I sve što nauči, sve mi je wow, sve me oduševljava.'', priča Blanka.

Na pitanje bi li željela imati još djece, popularna Splićanka odgovara.

''Pa, vidjet ćemo. Kad sam dobila Monda, onda sam rekla da bih još, zato što jednostavno nisam znala što očekivati i to me toliko pozitivno iznenadilo da sam bila preoduševljena. Vidjet ćemo, ne znam'', kaže.

