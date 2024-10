Zbog estetskih zahvata nitko ne može prepoznati ljepoticu iz kultnog filma 80-ih, znate li o kome se radi?

Jennifer Grey proslavila se ulogom Baby Houseman u kultnom filmu ''Prljavi ples''. I dalje glumi, ali i mami poglede mladolikim izgledom.

Glumica Jennifer Grey, zvijezda filma "Prljavi ples", prošetala je crvenim tepihom tijekom filmskog festivala u Londonu. Danas 64-godišnja glumica sve prisutne je iznenadila mladolikim izgledom.

Zvijezda 80-ih za ovu prigodu odlučila je odjenuti majicu dubokog dekoltea te usku, svjetlucavu suknju koja je istaknula njenu vitku figuru.

Jennifer je na festivalu bila povodom predstavljanja filma "A Real Pain", u kojem ima ulogu. Uz nju u filmu glume Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe te Kurt Egyiawan.

Jennifer se 1987. godine proslavila ulogom Baby Houseman u kultnom filmu, a prije dvije godine progovorila je i o odnosu s Patrickom Swayzeom i priznala kako su među njima postojale određene tenzije i da jednostavno nikada nisu kliknuli do kraja.

"Na isti način na koji Baby i Johnny nisu trebali biti zajedno, nismo ni mi. Po prirodi si nismo odgovarali, a činjenica da smo trebali biti prirodni spoj stvorila je napetost. Kada bih mogla, danas bih mu rekla da mi je žao što nisam mogla cijeniti i uživati u onome tko je on", rekla je za People svojedobno.

Brojni kažu da je glumica danas neprepoznatljiva, a za sve su krive operacije nosa. Nakon zahvata prisustvovala je jednoj filmskoj premijeri, a njezin prijatelj i glumac Michael Douglas nije imao pojma tko je ona jer je izgledala potpuno drugačije.

''To mi je bio prvi izlazak u javnost. I to je bilo to, postala sam nevidljiva iz dana u dan. U očima svijeta to više nisam bila ja. Potrošila sam puno energije pokušavajući shvatiti gdje sam pogriješila, zašto sam protjerana iz holivudskog kraljevstva. Preko noći sam izgubila identitet i karijeru", izjavila je ranije Jennifer za magazin People i otkrila da joj je majka sugerirala da operira nos jer je to učinila ona, baš kao i njezin otac Joel Grey.

