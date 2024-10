Zgodni Miro zbog nove hit-serije preselio je u Zagreb, a otkrio je i zanimljivu anegdotu sa seta: "Pod naletom uzbuđenja sam..."

Ammar Mešić dio je zvjezdane glumačke postave "U dobru i zlu", a povodom velikog uspjeha serije otkrio nam je kako se nosi sa stečenom slavom, kao i neke pojedinosti iz privatnog života.

Novi hit Nove TV, dramska serija ''U dobru i zlu'', već od samog početka emitiranja prikovala je brojne gledatelje uz male ekrane svojom napetom radnjom inspiriranom istinitim događajima.

Dio zvjezdane glumačke postave je i talentirani glumac Ammar Mešić, rodom iz Prijepolja, a kojeg dosad nismo viđali u hrvatskim serijama.

Zgodni 32-godišnji glumac nam je za početak otkrio kako je zadovoljan reakcijama publike na seriju u kojoj tumači ulogu Mire.

"Od samog starta sam zaista jako zadovoljan serijom. Prvo u odnosu produkcije prema glumcima, zatim odnosom glumaca prema glumcima. Zaista mi je čast i uživanje raditi s hrvatskim kolegama. Ne osjećam se kao neki stranac nego kao dio ansambla. Zapravo je cijeli odnos na setu pokazatelj gledanosti serije koja je jako gledana. Smtram da je uspjeh serije u glumcima, scenaristima i u redateljima. Mislim da zaista radimo jedan dobar i kvalitetan posao", otkrio je Mešić.

Zbog uloge u "U dobru i zlu" stekao je dodatnu slavu, kako se nosi s tim?

"Ne nosim se nikako zašto što apsolutno ne gledam svoj posao kroz slavu. Uvijek sam smatrao i smatram da je gluma kao i svaki drugi posao; radio kao pekar, kuhar, bauštelac ili ekonomista - smatram da je to apsolutno sve isto. Nisam se promijenio niti se planiram promijeniti jer ne vidim razlog, ali mi je drago što možda tom slavom mogu utjecati na neke druge probleme, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Želim iskoristiti svoj utjecaj kako bih pomogao ljudima kojima je pomoć neophodna", govori Ammar.

Otkrio nam je i zanimljivu anegdotu sa snimanja.

"Bilo ih je dosta, ali jedino sada što mi pada na pamet jesu greške u ekavici i ijekavici pa sam u jednom trenutku rekao 'mijeso' umjesto 'meso' i onda su se, naravno, svi smijali. Uvijek imam neke ispade kada je ekavica i ijekavica u pitanju. Imali smo i jednu scenu gdje sam pod naletom uzbuđenja i strasti rekao 'ajde bre' jer je 'bre' nekako baš srpska riječ pa mi je to izletjelo jer sam pokušao svojim jezikom izvući tu scenu. Bilo zanimljivo i smiješno", kaže.

S obzirom na to da dolazi iz Srbije, je li mu bilo teško prilagoditi se na hrvatski jezik?

"U početku mi je bilo malo teže pa sam išao i na sate hrvatskog jezika da to zvuči što prirodnije jer ne volim ići u karikiranje nego volim da to što prirodnije zvuči. Ne znam da li mi uspijeva, ali se nadam da je publika zadovoljna jer Miro je iz Bosne i Hercegovine, studirao je u Beogradu i on je zapravo mješavina Bosne, Hrvatske i Srbije tako da je za moj lik negdje i opravdano da ubacim bosansku, hrvatsku i srpsku riječ", rekao je Mešić.

Priznao je da mu se jako sviđa Zagreb te da ondje provodi najviše vremena.

"Trenutno živim u Zagrebu i jako mi se sviđa taj grad. Trenutno mi za moje psihičko stanje Zagreb jako odgovara jer je potpuno drugačiji od Beograda. Dosta je mirniji grad i to mi trenutno prija. Ali, naravno, Beograd je nekako moj grad i kada se zaželim partijanja i zabave, tu je samo na tri sata i onda skoknem tijekom vikenda i do Beograda", kaže.

Jednom prilikom je izjavio da je slobodan na ljubavnom planu. Je li se u međuvremenu nešto promijenilo ili je skroz usredotočen na posao?

"Apsolutno se ništa nije promijenilo i vjerujem da se u skorijoj budućnosti i neće ništa promijeniti jer nekako smatram da nisam dovoljno spreman upustiti se u nešto novo tako da mi je trenutno posao prioritet", otkriva Ammar.

Bi li mogao svoj život zamisliti u Hrvatskoj?

"Definitivno bih. Baš sam neki dan pričao s društvom kad se završi snimanje serije da bih volio ostati raditi u Hrvatskoj pa sad da li je to gluma, snimanje serije, kazalište... Potpuno mi je nebitno da li ću raditi svoj posao ili ću se zaposliti u nekom hotelu, baru, kafiću, da li ću raditi dostavu hrane... Volio bih ostati, jako mi odgovara i sviđa mi se pozicija Zagreba. Kao što sam rekao, na tri sata je udaljen od Beograda, zabave, mojih ljudi i na sat i pol, dva udaljen je od mora. I evo, dok odgovaram na ova pitanja sam upravo na plaži. Volim skoknuti tijekom vikenda negdje da se odmorim i prepustim prirodi i tišini", priznaje.

Ima li planove poslije završetka serije?

"Ne volim planirati, naučio sam živjeti u sadašnjosti, a sutra što će biti - tko to zna? Ako mi se planovi ne ostvare, budem razočaran, ali se nadam da ću ostati ovdje i da će me hrvatska publika prihvatiti i dopustiti da još dugo godina uživam s njima", zaključio je Ammar Mešić.

Inače, Nova TV još je jednom potvrdila status lidera u produkciji domaćih serija, više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno se u seriji pojavila i još jedna djevojka Tereza, a intervju s njom pročitajte OVDJE.

