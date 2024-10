Sjećate li se ove plavuše? Od njene hit-uloge prošlo je 20 godine, a do danas se nije niti malo promijenila!

Kristen Bell slavu je stekla u seriji ''Veronica Mars'' za koju je čak osvojila prestižnu nagradu. Gledali smo je i u ''Vrisku'', a sa svojim mužem glumila je u romantičnoj komediji ''Ludi provod u Rimu''.

Kristen Bell trenutačno gledamo u Netflixovoj hit-seriji ''Nobody wants this'', a slavu je stekla u seriji ''Veronica Mars''.

Glumica danas ima 44. godine, a glumom se počela baviti još 1998. godine. Prva uloga bila joj je u obiteljskoj komediji ''Polish Wedding''. Tek 2004. godine dogodila joj se uloga Veronice Mars, a za tu je ulogu čak dobila i nagradu ''Saturn Award'' kao najbolja televizijska glumica. a kasnije se našla i u hororu ''Vrisak''.

Pozornost šire publike je još jednom stekla svojom ulogom Ane u Disney animiranom filmu ''Snježno kraljevstvo'' iz 2013. gdje u originalu posuđuje glas glavnoj junakinji.

Često se o njoj govori kao jednoj od najseksepilnijih glumica, a ona je svojedobno otkrila da joj je za zavidnu liniju potrebno svega 30 minuta vježbe dnevno.

''Većinom trčim ili dižem utege barem 30 minuta. Ako ne radim to, onda odradim crossfit trening. Ako nemam energije, ne radim intenzivniji trening što znači da se ne znojim. Umjesto toga, odradit ću desetominutnu meditaciju ili ću se istegnuti'', otkrila je Bell za magazin Shape.

Što se tiče njezinih prehrambenih navika, Bell kaže da radije bira umjerenost nego uskraćivanje. Ugljikohidrate ne izbacuje, a za doručak jede pecivo i krem sir.

Kada govorimo o njenom privatnom životu, svoga muža, kolegu Daxa Sheparda upoznala je 2007. na rođendanskoj zabavi. Ipak, nisu odmah kliknuli, nego su se počeli izlaziti tek nakon što su se ponovno slučajno sreli na hokejaškoj utakmici.

"Jedino čega se sjećam je da je beskrajno puno pričao", rekla je glumica u intervjuu za Today show 2019. godine.

Zajedno su glumili u romantičnoj komediji "Ludi provod u Rimu" 2009., a nakon snimanja filma u Italiji, Shepard ju je zaprosio. Par se odlučio solidarizirati s manjinom i pričekati s vjenčanjem dok se u Kaliforniji ne legaliziraju istospolni brakovi. Kada je "Prijedlog 8" koji je branio gay brakove poništen u lipnju 2013., Bell je na Twitteru zaprosila Sheparda. Danas zajedno imaju dvije kćeri Deltu i Lincoln.

