Ovo lagano TV štivo idealno je ako vam treba razbibriga, taman je prigodno za vikend!

Nobody Wants This Foto: Screenshot

Na Netflix je stigla nova romantična komedija sa neočekivanim duom Kristen Bell i Adamom Brodyjem, koja je idealan vikend binge obzirom na kratko trajanje epizoda, i laganu tematiku.

Scenaristica serije, Erin Foster, je uz pomoć velikog broja scenarista i par redatelja napravila idealnu seriju za pogledati preko kišnog vikenda.

Scenarij je jednostavan i predvidljiv što je specifično za žanr romantične komedije, ali je glavni zaplet pomalo neočekivan. Priča prati mladu ženu Joanne koja se zaljubi u rabina Nou. Ne bi ovo ništa bilo čudno da ona nije agnostičarka koja živi pomalo turbulentnim životom, a rabin Noah ultra moderni vjerski vođa koji ne može biti u dugoročnoj vezi sa ženom koja nije iste vjere kao i on.

Nesvakidašnji zaplet je ono što čini seriju zanimljivijom od drugih rom-comova koji se trenutačno nalaze na streaming platformama, ali ono što čini Nobody Wants This dobrim rom-comom jeste lagana priča, predvidljivost, te glavni glumci koje dugo nismo imali priliku gledati na TVu.

Ono što je poražavajuće kada je u pitanju scenarij, jest kako su ženski likovi napisani poprilično šturo, suhoparno, te imate osjećaj kako ne možete navijati niti za jedan ženski lik u seriji. Iako ovo jest lagano televizijsko štivo, mislim da nema razloga da likovi nisu napisani bolje, posebno onda kada imate desetak scenarista koji rade na deset epizoda. Ova specifična priča, o ljudima iz vrlo različitih sredina koji se bore protiv svih u ime svoje ljubavi, dobro je poznata u području filma i televizije.

Međutim, dugo nisam naišla na seriju koja se baš ovako očito bavi tom temom. Toplina i lakoća koje proizlaze iz situacija i likova, je nešto što me posebno dojmilo. Zaista je jedna od serija koja će vas u potpunosti opustiti, te koju ćete razumjeti od početka do kraja. Ona možda nema slojevitost kakvu gledamo u nekim kvalitetnijim dramskim serijama, ali kao rom-com je sasvim adekvatno TV štivo koje će sudeći po zadnjoj epizodi imati i drugu sezonu.

Kristen Bell igra Joanne, ženu koja snima podcast sa sestrom, koja ima turbulentan ljubavni život, te koja ima interesantnu obiteljsku dinamiku. Bell je u svojoj ulozi pitka, dosljedna, i podsjetila nas je da se zapravo najbolje snalazi u ovakvim ulogama.

Adam Brody, kojeg većina nas poznaje iz kultne serije The O.C., odlično se snašao kao rabin Noah. I dalje je izrazito šarmantan kao glumac, te mi se činilo kako svoju ulogu igra sa rijetko viđenom lakoćom. Ostatak glumačke postave će većini biti nepoznat, ali su jednako simpatični u svojim sporednim ulogama. Obzirom da se radi o romantičnoj komedija i epizodama koje traju dvadesetak minuta, likovi su napisani više tipski, te ne možemo reći kako zapravo poznajemo ijednog od njih. U svakom slučaju, glumačka postava je dobro odabrana, i kemija je opipljiva.

Nobody Wants This je lagano TV štivo koje je idealno ako vam treba razbibriga. Romantične komedije se napokon vraćaju na male ekrane, a ova serija je dokaz za to.

Ispod sve svoje lakoće, emocionalni ulozi u priči se čine stvarnima. Različite kulture, obitelji, pa i religija, pravi su problemi s kojima sam sigurna da se dosta ljudi bori u stvarnom svijetu, samo nam Nobody Wants This prikazuje iste na pomalo pitkiji način. Ljubav uvijek pobijedi sve je poruka i ove romantične komedije, a takvih poruka nam uvijek manjka.