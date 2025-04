Ova žena uskoro će napuniti 60 godina, a njen izgled uporno pokazuje suprotno: ''Otkrij nam svoju tajnu!''

Brooke Shields objavila fotografiju u badiću i pokazala nevjerojatnu liniju.

Glumica Brooke Shields svoje je pratitelje na Instagramu posljednjom objavom ostavila bez daha.

Brooke Shields - 4 Foto: Instagram

Ova 59-godišnja ljepotica pozirala je u badiću i pokazala nevjerojatno ravan trbuh te vitku liniju, a jedna pratiteljica upitala ju je ono što sve zanima: ''Tinejdžerice, otkrij nam svoju tajnu!''.

Brooke će sljedeći mjesec napuniti 60 godina, a iako je cijeli život jedna od najljepših žena ikad, njen uspon nije bio nimalo lak.

S 10 godina skinula se gola za Playboy, s 22 su je silovali, a sve to opisala je u svojoj knjizi. Detalje pročitajte OVDJE.

Christopher Atkins, Brooke Shields (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Javnost ju je oduvijek smatrala ljepoticom i divila joj se, iako ona samu sebe dugo nije tako doživljavala, zbog čega se nije htjela upuštati ni u ljubavne veze. Danas otvoreno priznaje kako joj je žao što nije ranije zavoljela samu sebe i svoj izgled jer bi mladost provela bezbrižnije i opuštenije.

Brooke je u jednom od prijašnjih intervjua progovorila o tome i danas tvrdi kako to ipak na nju i njezino odrastanje nije negativno utjecalo.

Brooke Shields - 4 Foto: Profimedia

"To te ne može povrijediti kada odrastaš u New Yorku. Mislim, potrebno je samo pet minuta šetnje u staroj 42. ulici da se susretnete s prostitucijom. Također, bila sam veoma izdvojena od svega toga u stvarnom životu. Bila sam nevina do svoje 22. godine, tako da je sve to u mom umu bilo samo pretvaranje. Nisam privatno patila zbog toga", ispričala je glumica za The Guardian.

Brooke Shields Foto: Profimedia

U braku je bila s Andreom Agassijem od 1997. do 1999. godine, a danas je u braku s Chrisom Henchyjem.

Brooke Shields i Chris Henchy - 2 Foto: Brooke Shields/Instagram

Par zajedno imaju kćeri Rowan i Grier, a kako izgledaju pogledajte OVDJE.

