Ekskluzivno otkrivamo koja je naša pjevačica okončala višegodišnju vezu!

Sada vas vodimo u Split na snimanje videospota grupe Magazin za njihovu novu pjesmu ''Voljela''. Tim povodom, s novom pjevačicom kultnog benda Lorenom Bućan družio se naš Gordan Vasilj. Ekskluzivno za In magazin mu je otkrila da je nakon četiri godine veze ponovno slobodna.

Nova pjesma grupe Magazin naziva ''Voljela'', koju naravno potpisuje bračni par Huljić, a koja govori o prijevari, već u najavi miriše na hit.

''Ta pjesma postoji već tri godine, tada sam snimala demo za nju, za neku X osobu i kad sam ju čula rekla sam 'ajme, što je ovo, Tonči, odlična je, predobra'. Odmah mi je sjela i za slušanje i za pjevanje. Trebala sam ući u Magazin da mogu otpjevati tu pjesmu. Šalim se.'', rekla nam je Lorena.

Prošlo je nešto više od mjesec dana od Dore, na kojoj je Magazin na kraju osvojio treće mjesto, iako su bili jedan od najvećih favorita.

''Naravno svaki izvođač se trudi i daje sve od sebe i nada se malo u sebi i onda kad skužiš 'ajme, ne idemo ipak', svi smo malo bili tužni. Ali to je tih par minutica, onda kasnije kad se malo osvježiš, kad dođeš sebi, kažeš jednostavno, hvala Bogu, bilo je prelijepo, guštali smo i to je najbitnije od svega.''

Nova pjevačica kultnog splitskog benda je ekskluzivno za IN Magazin otkrila da je odnedavno, nakon četiri godine veze, ponovno solo igračica, a s bivšim dečkom je, kaže, ostala u dobrim odnosima.

''Nisam znala da bi to ljude moglo zanimati na taj način, ali sad kad pitaš, da, slobodna sam. Ljudi nekad rade dramu od toga i ne znam ni ja, tko zna kakvu predstavu. Ja sam živjela svoj život isto prije i nakon. Uvijek sam sretna bila, kako god da je.''

Do dolaska u Magazin prije pet mjeseci, ljudi su uglavnom znali njezine solo pjesme, ali dosta njih joj nije znalo ime. Sada pak svi znaju tko je Lorena.

''Je, meni bi isto puno ljudi došlo i reklo 'ti si ona što pjeva ''Tvoja i gotovo''. Jesam, to sam ja, ali naravno da mi to ne smeta niti mi je to ikad smetalo. Ja prva nekad čujem nekoga na radiju i uopće ne mogu povezati tko to pjeva. Tako da je to sve normalno i nadam se da su me sad malo bolje upoznali.''

U omiljenoj grupi snašla se kao riba u vodi, a na pitanje čije su joj pjesme od prethodnih Magazinovih pjevačica najzahtjevnije, odgovara.

''Možda neke od Jelene jer su poprilično visoke i trebaju poprilično energije i snage i svega, ali opet kad me adrenalin pukne na nastupu, ja uopće nisam svjesna sebe, nisam svjesna što radim nego se samo upustim u to.''

A Lorenin vrhunski vokal još je u osnovnoj školi prepoznala majka njezine prijateljice, pjevačice Antonije Dore Pleško.

''Družili smo se kod nje i njezina mama je na laptop pustila neke pjesme i onako iz igre rekla, aj da vas čujem svih kako pjevate i kad sam počela, kad se ona upoznala s mojom mamom i kad joj je rekla tvoja kćer bi mogla pjevati, tad smo moja mama i ja to doživljale kao neki hobi koji će proći. Međutim prošlo je godinu dana i skužile smo da to neće biti hobi koji će samo proći nego da se pripremam za prvi dječji festival.''

Atraktivna pjevačica nedavno je proslavila 23. rođendan. A kako je izgledala proslava?

''Izgledala je tako što sam bila u krevetu s fibrom 39. To je bila ta neka glupa gripa koja me uhvatila nakon Dore, dva tjedna je trajala, tako da sam ga slavila u krevetu.''

Mlada Solinjanka vodi se onom - u zdravom tijelu zdrav duh, pa je nedavno počela intenzivno trenirati.

''Mislim je, naravno zbog izgleda, nećemo se lagati, ljudi, ali prvenstveno zbog zdravlja, nekako da budem snažnija. Ne znam, idem dizati neke teže stvari po kući i skužim da me boli kičma od toga'', šali se.

Ovu neposrednu curu iz susjedstva do kraja godine čeka more koncerata s Magazinom, a grupa uz koje su odrasle brojne generacije svoje obožavatelje će za 10-ak dana razveseliti i premijerom videospota ''Voljela''.

