Pobjednika našeg hit-showa rijetki bi prepoznali na starim fotkama, o promjeni iskreno govori: ''Teško je kad dečko s 22 godine izgubi...''

Alen Bičević od početka svoje karijere veoma se promijenio, a njegove stare fotografije mnoge će baš iznenaditi.

Alen Bičević, naš pjevač, radijski voditelj i pobjednik showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', od početka svoje karijere uvelike se promijenio.

Alen se od sedme godine bavi pjevanjem, već je godinama na domaćoj glazbenoj sceni, ranije se već natjecao u pjevačkom showu, a fotografije iz tog razdoblja pogledajte u našoj galeriji.

Tada je imao crnu kosu i bradu, a danas jako drži do svoje mišićave figure te nema kosu i bradu, na što se i sam jednom osvrnuo.

''Teško je kad mlad dečko izgubi kosu s 22-23 godine, je li to genetika ili testosteron, hoćeš-nećeš, to malo utječe na samopouzdanje, ali onda vidiš da ti to stoji'', otkrio je Alen za IN magazin.

Alen ne skriva da je pribjegao i ponekim estetskim operacijama, no otkrio je na što se nikada ne bi odlučio vezano za izgled.

''Ne bih nikad išao ugrađivati kosu. To mislim da mi ne treba'', dodao je tada.

Podsjetimo, Alen je u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' pobijedio nevjerojatnom transformacijom u Hanku Paldum, a njegova nastupa prisjetite se OVDJE.

Nedavno je krenuo i novim putem u karijeri, a više pročitajte OVDJE.

