Pobjednik našeg hit-showa otkrio nam je što nikada ne bi napravio za ljepotu: ''Misim da mi to ne treba...''

Da je Minea miljenica njegova srca već godinama, pobjednik showa "Tvoje lice zvuči poznato" Alen Bičević ne krije. Njihove energije odlično su se povezale u novoj zajedničkoj pjesmi "Daj mi jedan dan"! Našoj Matei Slogar u razgovoru punom smijeha otkrili su kako je došlo do suradnje, ali i kako su oboje izgubili pozmašan broj kilograma te izgledaju bolje no ikad.

Kada grupa Joy i Minea udruže snage, nastane pravi ljetni zarazni hit, koji će se nesumnjivo pjevati na brojnim zabavama.



''Ja sam predložio samo da bi mogli otpjevati jednu pjesmu u kojoj se ona neće rasplakati dok ja pjevam'', rekao je Alen Bičević.

''U 13 tjedana koliko smo se družili u TLZP on je čovjek koji me najviše puta rasplakao u životu'', rekla je Minea.



Zato u ovoj pjesmi ima mjesta samo za pozitivu.



''Meni je čast i zadovoljstvo da mogu s ovakvim talentom imat duet'', rekla je Minea.



''Mi smo u ovoj pjesmi odlučili biti mi. Veseli, zabavni, prijateljski. Eto to je tak izgledalo na snimanju isto'', govori Alen.



Pjesma se svakim danom penje na trendingu, a nalazi se na samom vrhu.



''Kad smo mi snimili pjesmu dobila mi je onaj neki catch, super, pozitivu i kako smo ju pustili šta se dogodilo ljudi su očito tu našu energiju prepoznali, veselje. Nije to neka filozofija, ljubav je uvijek najljepša tema, mi živimo kroz ljubav i imamo tu neku emociju koju dijelimo i kad privučeš se na taj jedan način to mora bit reakcija'', zaključila je Minea.



Alen je već više puta otkrio kako je Minein obožavatelj još od djetinjstva pa mu je ovaj duet ostvarenje sna.



Ono što je Minei i Alenu zajedničko je i činjenica da su izgubili pozamašan broj kilograma, oboje izgledaju bolje no ikad, ali iza toga stoji mnoštvo truda i odricanja.



''22, 23 kile. I tu smo isti. 23 kile. To je jako mukotrpna borba i to je jedina stvar koju ti ne možeš platiti nego se moraš truditi i mjeriti. Vaga je uvijek uključena i za hranu i za tijelo i zbilja tko god se bori s tim znam kako mu je i past će te 10 puta, 11. će te ustat'', poručio je Alen.



Ne postoji lagani način, ja sam kroz godine isprobavala razne varijante ali dok nisam počela zdravo jest, vježbat i okrenula se zdravo načinu života i danas tako živim i nakon 2 i pol godine tu je 24 kile koje su se skinule.



Pa su se oboje morali odreći onoga čemu je najteže odoljeti - a to je slatko.



''Ja sam bila došla do faze da bi pojela onu veliku čokoladu'', priznala je Minea.



Alen ne skriva da je pribjegao i ponekim estetskim operacijama, no otkrio je na što se nikada ne bi odlučio vezano uz izgled.



''Ne bi nikad kosu išao ugrađivati. To mislim da mi ne treba. Teško je kad mlad dečko izgubi kosu s 22-23 godine, da l' je to genetika ili testosteron oćeš, nećeš to malo utječe na samopouzdanje ali onda vidiš da ti to stoji i sad ne bi'', otkrio je Alen.



I grupa Joy i Minea bukirani su za cijelo ljeto pa će teško naći vremena za zajednički nastup, zato Minea za kraj šalje poruku:



''Apeliramo na mladence koji se žene u 8. mjesecu da odustanu, dajte nam da idemo bar jedan vikend zajedno na more'', našalila se Minea na kraju razgovora.

