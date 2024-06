Nove fotografije bugarske princeze šokirale svijet, očito je u što je bilo teško ne gledati

Bugarska princeza Kalina izašla je u javnost nakon dugo vremena, a njenim izgledom svi su, blago je reći, šokirani.

Bugarska princeza Kalina rijetko se pojavljuje u javnosti, no nedavno je viđena u društvu supruga Kitina Munoza i sina Simeona Hassana Munoza u Sofiji.

Iako se oduvijek voljela oblačiti drugačije, njene nove fotografije sve su šokirale.

U točkastoj haljini bez rukava pokazala je mišićave ruke, a pozornost je privuklo i njeno lice te neuredna frizura.

Princess Kalina of Bulgaria and her family in Sofia for the ceremonial burial of Tzar Ferdinand. pic.twitter.com/nvJlJKmMnY