Ma nema šanse da bi ga prepoznali! Naš pjevač objavio svoju fotografiju staru 7 godina: ''Moje lice izgleda nepoznato!''

Kandidat showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Alen Bičević pokazao je koliko se promijenio u sedam godina, mnogi ga na starim fotografijama ne bi prepoznali.

Alen Bičević, jedan je od kandidata u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelio drastičnu fizičku promjenu.

U posljednjih sedam godina Alen se jako promijenio, a na svoj račun sad se i sam našalio te podijelio dvije fotografije za usporedbu, jednu iz 2017. i jednu iz 2024.

''Moje lice izgleda nepoznato'', napisao je kratko.

Na fotografiji je odmah vidljivo da je Bičević smršavio, ali i da danas više nema takvu frizuru.

Alen se od sedme godine bavi pjevanjem, već je godinama na domaćoj glazbenoj sceni, ranije se već natjecao u pjevačkom showu, a otkada je u grupi Joy pjeva i na vjenčanjima.

"Često se dogodi da fulam mladencima ime. To je onako regularno, na to su već svi navikli, a sada je li bilo nekih neugodnih situacija, pa nije bilo… Zbilja se ne mogu sjetiti da bi nešto izdvojio, da je bilo grozno… Mislim, znaju oni kad nas kapare da će to biti dobra katastrofa", našalio se.

Ove sezone sudjeluje i u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' gdje je dosad publiku i žiri oduševio nevjerojatnim transformacijama u Gabi Novak, Matu Bulića, Tonyja Cetinskog, Britney Spears i Aleksandru Prijović.

