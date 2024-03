Alen Bičević briljirao je kao Gabi Novak i odnio svoju drugu pobjedu u hit-showu: "Osjećaj koji sam imao je famozan, nešto neopisivo!"

Transformirao se u legendarnu Gabi Novak i odnio svoju drugu pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato. Alen Bičević žiri je šokirao, a publiku digao na noge jer ovaj evergreen ne blijedi još od daleke 1982. godine, a dojmove donosi Lana Samaržija.

Sretne dane od sinoć svakako pamti i Alen Bičević. Transformirao se u Gabi Novak i njezinim evergreenom potpuno oduševio.

"Nisam se ni ja nadao da će to toliko dobro ići, ali kao što znamo s Gabi Novak ne možeš pogriješiti", zaključio je Alen.

"Ja možda ništa ne bih rekla, nego moj naklon, Alene svaka čast", čestitala mu je Minea.

"Nakon ovakve točke apsurdno je bilo što govoriti, čuli ste reakciju publike. Vidjeli ste rekaciju Minee", dodao je Goran Navojec.

Ako ste mislili da je lako biti Gabi, varate se. Ova prva dama hrvatske šlageristike Alenu nije bila nimalo jednostavna za transformaciju. Proveo je sate kako bi je proučio, ali i kako bi postao ona.

"Jako je teško biti Gabi. Puno protetike, puno maske, kosa fala Bogu ovaj put nije smetala, jako dugotrajno je bilo to sve, sati i sati na stolici", otkrio je Alen.

Sigurnost mu je ipak dala pjesma koja istu emociju budi već 42 godine.

"Fokusiraš se na taj lagani vokal, lajt vokal, na taj jedan prozračni, emotivni, i pjesma sama po sebi, pjesma živi već koliko godina. Nastala je davno prije mene, sam ustvari osjećaj koji sam imao na toj pozornici je famozan, nešto neopisivo", priznao je.

Ovo mu je druga pobjeda u showu.

"Sad kad pogledam, ja sam strašno samokritičan, šta bi promjenio, ne bi promjenio apsolutno ništa, sve je bilo kako treba biti, i svi su to prepoznali i žiri i kandidati", zaključio je Alen.

U idućoj epizodi ponovno uskače u ženske cipele. Gljiva je odlučila da će Alen biti posrnula pop zvijezda.

"Iduća mi je Britney Speras, njoj se strašno veselim pogotovo nakon Gabi Novak, nakon te dame smirene sad ući u to jedno Britney ludilo. Baš me interesira kako će to ispast na kraju", priznao je Alen.

Britney, odnosno, Alene - iznenadi nas!

