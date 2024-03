Tko je rasplakao Mineu? Emocije su je potpuno savladale i suze su krenule same od sebe!

Renata Končić Minea rasplakala se pred kamerama u prvoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato".

Pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea u prvoj emisiji nove sezone showa "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je gledamo kao članicu žirija, pred kamerama je pustila suze.

Tijekom nastupa pjevača grupe Joy Alena Bičevića, koji se transformirao u Tonyja Cetinskog i izveo pjesmu "Od milijun žena", Mineu su od početka preplavile emocije, a pred kraj se i rasplakala.

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen našeg benda kojeg ćete uskoro gledati u sasvim novoj ulozi sanja o suradnji s najvećom zvijezdom regije: ''Eto, izgovorio sam to!''

"Ja sam jako pod dojmom. Ova večer je prepuna emocija – svi kandidati prije bude neku emociju, a svaka od njih je različita. Dotakli su me na različite načine, ali ovo što si izveo… Ja obožavam tvoj glas. Mene je dotaklo izvana i iznutra, sa svih strana, i hvala ti na tome", poručila mu je Minea brišući suze, a Alen ju je nakon nastupa zagrlio.

Kako vam se svidjela transformacija Alena Bičevića u Tonyja Cetinskog? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

"Ti nikako ne bi trebao imati tremu zato što si ti ovom pozornicom večeras toliko zavladao. Mi smo svi bili hipnotizirani", komentirao je Mario Roth.

"Ovo je sve toliko bilo dobro", rekao je oduševljeno Goran Navojec.

Pogledaji ovo Celebrity Minea u ružičastom izdanju oborila sve s nogu već u prvoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato, pogledajte haljinu u kojoj je sve očarala!

Inače, Minea nam je prije početka showa priznala i da joj neće biti lako ocjenjivati kandidate.

"Evo, to mi predstavlja jedan problem i ne znam kako će to funkcionirati s obzirom na to da ja ne volim suditi drugima i prije svega na prvo mjesto stavljam taj trud i volju, i samim time je to nešto vrijedno da se nagradi. Toga se ja malo bojim, tih ocjena i kako ćemo uspjeti razdijeliti tko je bolji, tko nije, jer vjerujem da će svi kandidati ući u tu priču s jednakim entuzijazmom, ljubavlju i veseljem", rekla nam je Minea.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ovaj talentirani glazbenik široj domaćoj javnosti postao je poznat zbog privatnog života, no sad se predstavio u drugom svjetlu!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Minea se ispričala supruzi Tome Marića zbog ove izjave: ''Uz dužno poštovanje, ja sam se malo zaljubila''