Suprug Lepe Brene nakon razornih uragana otputovao na Floridu gdje ima vilu, oluju je i sam doživio: ''Imao sam tu sreću, ili nesreću…''

Slobodan Boba Živojinović javio se iz Miamija gdje on i supruga Lepa Brena imaju vilu. Otkrio je da stanje nakon uragana ide na bolje, ali da su stanovnici u ovo doba godine uvijek spremni na vremenske neprilike.

Nakon razornih uragana koji su pogodili Floridu za srpske medije oglasio se i Slobodan Boba Živojinović, suprug Lepe Brene, koji ima velebno imanje u Miamiju. Otkrio je da je otputovao u Ameriku te otkrio kakvo je sada stanje u Americi.

''Jučer sam došao, ali sam pratio sve dok sam bio u Beogradu. Mogu reći da smo mi s ove istočne strane imali sreću i da nas nije uragan pogodio kao što je zapadnu obalu. Uragani svake godine počinju početkom kolovoza, a završavaju negdje krajem listopada. Svi na Floridi, pa i u Teksasu ih očekuju, već su jako iskusni'', započeo je Boba za emisiju ''Blic uživo''.

''Zapadnu obalu je uragan jako pogodio, međutim, na svu sreću nije ni toliko napravio štete koliko je bio jak. Govori se da je ovo najjači uragan koji je pogodio Floridu. I na istočnoj obali su se ljudi pripremali za to'', dodao je.

Objasnio je i kako se tamošnji stanovnici pripremaju za uragan.

''Sve što držite vani morate maknuti, jer se može dogoditi da vjetar podigne te stvari i razbije vam prozore. Više stradaju stare kuće koje su napravljene od drveta. Novije kuće su od čvrstog materijala. Prozori i vrata staklena, to je staklo debljine kao oklop. Obavezno je da svaka kuća koja se gradi ima takvo staklo. Obavezno je i da sve novije kuće imaju svoje generatore jer je to jedini problem, nakon uragana, dolazi do nestanka struje i poplava koje donese ocean'', objasnio je.

Iako sada nije bio u Miamiju tijekom uragana, ranije ih je doživio čak dva.

''Ja sam imao tu sreću ili nesreću da me dva uragana zateknu u Miamiju. Udario je više na nekom drugom mjesto, ali osjetilo se i ta dva, tri dana sjedite u kući. Nekad organiziraju i zabave da se ljudi druže, ali u principu sjediš u kući i čekaš da prođe'', rekao je.

Suprug Lepe Brene istaknuo je i da se sada situacija na Floridi smiruje.

''Sada je sve normalno i škole su ponovno počele raditi. Sigurnost građana je ovdje na prvom mjestu, možda ponekad i previše, ali s druge strane ne treba se igrati s prirodom. Vjetar je i danas tu, ali očekuje se poboljšanje vremena i to je nešto što je na Floridi normalno'', zaključio je Boba.

