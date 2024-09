Prvi televizijski intervju Blanke Vlašić nakon što je postala majka: ''Ja kad sam dobila Monda...''

Nakon što je prije nepune dvije godine postala majka, Blanka Vlašić prvi televizijski intervju dala je In Magazinu. Našem Gordanu Vasilju, među ostalim, otkrila je sve o sportskoj platformi za djecu koju je pokrenula, kako se snašla u ulozi majke te priželjkuje li još djece.

Iako je već tri i pol godine u sportskoj mirovini, Blanka Vlašić ne miruje. S prijateljicom Ivanom Brkljačić pokrenula je digitalnu platformu koja djeci omogućuje besplatne probne treninge.



''Posebno u današnje vrijeme smatrali smo da je potreba za takvom jednom platformom velika jer želimo pomoći roditeljima da pronađu idealan sport za njihovo dijete. Budući da većina roditelja nema nekakvu sportsku pozadinu iza sebe, mi želimo pomoći u tom sportskom putovanju njihovog djeteta.'', objasnila je Blanka Vlašić.

Cilj MVPiz platforme je da se djeca počnu baviti sportom od najranije dobi i okušaju se u što više sportova, kako bi pronašli idealan za sebe.



''Nažalost, danas se sportovi biraju po defaultu, znači često djeca i roditelji izaberu sport koji je u tom trenutku najpopularniji, najatraktivniji ili tamo gdje idu prijatelji. Međutim, ako se dijete ne pronađe u tom sportu vrlo brzo odustane, ne samo od tog sporta već od sporta općenito zato što bude frustrirano, možda sjedi na klupi, nije uključeno u glavne aktivnosti i osjeća jednostavno da tamo ne pripada.'', rekla je Blanka.

A redovita tjelesna aktivnost ključna je za cjelokupni razvoj i dobrobit djece, posebice u ovom digitalnom dobu u kojem živimo.



''Nije dovoljno dijete danas odvesti u parkić ili u neku igraonicu i smatrati da su oni ispunili nekakvu svoju kvotu sportskih aktivnosti. Ne, dijete mora od početka biti vođeno, nadzirano od strane stručnjaka koje će naučiti dijete ispravno trčati, padati.'', kaže Blanka.

A jednoj od najvećih atletičarki svijeta svih vremena, priznaje, dugo je trebalo da stavi točku na I i objavi kraj vrhunske karijere, što je učinila prije tri i pol godine. Nakon toga, kaže, ni u jednom trenutku više nije poželjela opet skakati.



''To je tako s nama sportašima, koji smo cijeli život u sportu. Jako je teško zatvorit taj list, okrenut novu stranicu, okrenut se nekim novim stvarima zato što je budućnost nepoznata i sad odjednom ti moraš radit nešto potpuno drugačije od onog što si naviknuo i onda se svi često i grčevito držimo za ono što nam je poznato. A zapravo jedna od najopasnijih stvari za čovjeka je upravo ostat u toj svojoj komfor zoni.'', priča Blanka.

Legendarna sportašica se u svibnju 2022. u rodnom Splitu u tajnosti udala za četiri godine mlađeg belgijskog sportskog novinara i voditelja Rubena Van Guchta, a 6 mjeseci kasnije, na svoj 39. rođendan rodila je sina Monda.



''Mislim da čovjeka ništa ne promijeni kao dolazak prinove. Meni osobno se ništa ne može mjeriti s tim osjećajem. Mondo je poljuljao sva moja uvjerenja. Ja kao profesionalni sportaš uvijek sam bila sama sebi na prvom mjestu i to je ok bilo jer je to tako trebalo biti, budući da svoje tijelo i biće sam svakodnevno dovodila do krajnjih fizičkih i psihičkih granica. To je sad zauvijek gotovo, sad je jedno drugo biće na prvom mjestu.'', kaže Blanka.

Maleni Mondo fizički je tatina slika i prilika, a karakterno?



''Pa mješavina. Ja sam tvrdoglava i tata mu je tvrdoglav tako da vjerujemo da neće tu daleko, ali u pozitivnom jednom smislu. Zapravo, bez obzira što jako podsjeća na tatu nekako ne vučem paralelu. Ne tražim nešto bjesomučno moje niti njegovo nego jednostavno samo uživam što se razvija i što je predivan i savršen. I sve što nauči, sve mi je wow, sve me oduševljava.'', priča Blanka.

Na pitanje bi li željela imati još djece, popularna Splićanka odgovara.



''Pa vidjet ćemo. Ja kad sam dobila Monda, onda sam rekla ja bih još, zato što jednostavno nisam znala što očekivati i to me toliko pozitivno iznenadilo da sam bila preoduševljena. Vidjet ćemo, ne znam'', kaže.

Za kraj smo se dotakli vjere koju je Blanka često javno svjedočila.



''Ja svaki put kad idem na misu, uvijek me stavi na mjesto jer mi svi vrlo lako idemo malo lijevo-desno, iskočimo iz nekog svog okvira, ali uvijek je dobro znati tko te može vratiti i nekako umiriti situaciju. Ništa nije slučajno, sve se dešava s razlogom. Sad pogotovo kad sam majka, na sve gledam malo drugačije, malo dublje.''

A ova ponosna majka i njezin jedinac će 8. studenog zajedno proslaviti rođendan, ona 41., a Mondo drugi.

