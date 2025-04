Igor Cukrov otkrio detalje transformacije u legendarnog Olivera Dragojevića: ''Ja živim kao on!''

Kako majstorski i emotivno utjeloviti legendu hrvatske glazbe Olivera Dragojevića, najbolje je pokazao Igor Cukrov, koji je odnio pobjedu u posljednjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato. Igoru je ovo već druga pobjeda, a jednako je oduševio s Oliverom, kao i Tonijem Cetinskim. Zašto mu s godinama Oliverove pjesme više znače i što mu je stvaralo muke pri pjevanju, otkrio je našoj Matei Slogar za In magazin.

Emocije koje je Igor Cukrov kao Oliver Dragojević izazvao u svima u studiju showa Tvoje lice zvuči poznato bilo je teško suzdržati.



''Sama ta neka emocija je pobjeda, baš su rekli da su neki ljudi plakali u u publici i na hodnicima i u šminkeraju i Stella mi je rekla da se osjetila neka super energija'', priča Igor Cukrov.



Jedan i neponovljivi Oliver otpjevao je pjesme koje su obilježile živote mnogih, zbog čega je Igoru ova druga pobjeda, nakon Tonija Cetinskog, posebno draga.

''Još jedna pobjeda Oliver Dragojević i Trag u beskraju, mogu vam priznati da mi je jako lijepo pala ta pobjeda, puno sam puta pjevao Olivera u svom životu, zadnje 2-3 godine mi baš ide i osjećam ga, možda jer mi je glas dublji i imam neke godine života pa bolje nalazim sebe u njegovim tekstovima. Ja i živim kao Oliver, živim pored mora, maštam kauč i maštam o tome da ne radim ništa...sanjam o tome da sam na moru i to mi je neki način života'', govori Cukrov.



Osim predivne emocije i vokalnih sposobnosti, Igor se pomučio i oko fizičke transformacije, kako bi Olivera što vjernije donio na pozornicu.

''U svakom slučaju jako teška transformacija, tih 5-6 sati na šminkerskoj stolici bilo je jako intenzivno i zahtjevno, draže bi mi bilo da sam kopao 6 sati nego sjedio na stolici. Teška transformacija, stavljali su mi periku, navlačili kesu, slojeve lica, zubi...'', priča Igor.



Ono što kandidatima nerijetko stvara teškoće upravo su umjetni zubi, koji su Miji Negovetić u prošloj sezoni i ispali. S njima se namučio, priznaje, i Igor.

''Odjednom staviš zubalo i shvatiš da ne možeš neke konsonante izgovarati da to nije to... i onda pomisliš ovo nije moj prostor usni ali eto zabavno je to'', kaže Cukrov.



Nakon ove emotivne transformacije, Igoru stiže ni više ni manje nego energična Katty Perry.



''Stiže mi Katy Perry i I Kissed a Girl... gledat ću u pod, ne znam kako će to ispasti, nemam pojma...'', govori Cukrov.

Dok Igor strahuje od novog izazova, koji već u nedjelju možete pratiti u omiljenom showu, mi ćemo još uživati u njegovoj izvedbi Traga u beskraju....

