Vrhunska figura pjevačice u 56. godini: Njezin nastup u ovom kostimu izazvao je nevjericu

Gwen Stefani oduševila je mladolikim izgledom na nastupu u Las Vegasu i najavila povratak benda No Doubt nakon više od desetljeća.

Gwen Stefani još je jednom oduševila publiku svojim mladolikim izgledom i energijom, ovoga puta nastupom u kultnom prostoru The Sphere u Las Vegasu, u sklopu tehnološkog eventa.

Glazbena ikona iz Kalifornije, koja ima 56 godina, zablistala je na pozornici u provokativnom izdanju. Nosila je crni mrežasti body preko kojeg je obukla grudnjak-top, otkrivši zategnuti trbuh i dekolte. Outfit je upotpunila hlačama s crveno-žutim kariranim uzorkom i slojevitom mini suknjom, dok je kosu svezala u visoki rep s urednim uvojcima. Crveni ruž, naravno, nije izostao.

Gwen Stefani - 4 Foto: Profimedia

Gwen Stefani - 3 Foto: Profimedia

Gwen je na ovom događaju nastupila kao posebna gošća, a ono što je izazvalo dodatno uzbuđenje među fanovima je službena potvrda – No Doubt se vraćaju na scenu!

Gwen Stefani - 5 Foto: Profimedia

Legendarni bend nastupit će u Las Vegasu u svibnju i lipnju 2026., i to u sklopu ograničene rezidencije s ukupno 12 datuma – prva velika serija zajedničkih nastupa još od 2015. godine.

"Mogućnost stvaranja showa u The Sphere me potpuno oduševila. To je moderno, posebno mjesto koje otvara vrata novoj kreativnosti. Povratak s No Doubt izgleda kao da se vraćam u prošlost, ali i radim nešto novo što nikada nismo mogli ni zamisliti" izjavila je Gwen.

Gwen Stefani - 1 Foto: Profimedia

Stefani će ovom rezidencijom postati prva žena koja predvodi show u The Sphere, gdje su već nastupali U2, Eaglesi, Dead & Company i drugi velikani.

Gwen Stefani (Foto: Profimedia) - 4 Foto: Profimedia

Što se privatnog života tiče, Gwen i suprug Blake Shelton, s kojim je u braku od 2021., nedavno su zajedno proslavili Novu godinu, čime su utišali glasine o mogućem prekidu. Par je u vezi od 2015., a upoznali su se nakon razvoda – ona od Gavina Rossdalea, a on od Mirande Lambert.

