Velika transformacija zločestog dečka koji je danas u vezi s našom misicom

Nekad poznat po problemima sa zakonom, Fran Pujas našao je novu ljubav i posvetio se zdravijem načinu života.

Fran Pujas, bivši reality sudionik u srpskom reality showu, danas živi potpuno drugačijim životom. Nakon turbulentnih godina, odlučio je okrenuti novu stranicu. Na društvenim mrežama sada otvoreno dijeli trenutke sreće sa svojom partnericom, našom misicom Katarinom Mamić, a sudeći po osmijehu koji ne skida s lica, uživa u svakom trenutku.

Na Instagramu je objavio niz fotografija na kojima se vidi koliko je zaljubljen – ona ga ljubi, a on joj uzvraća osmijehom koji govori više od riječi. Komentari pratitelja ne prestaju stizati, a svi se slažu u jednom: Fran se promijenio, i to nabolje. Svoj život usmjerio je zdravijem životu i treningu, a to su pratitelji uočili na njegovim najnovijim fotografijama.

Njegov put, međutim, nije bio jednostavan. Javnost ga pamti i po nizu incidenata, uključujući i uhićenje na granici s Hrvatska-Srbija, koje je bilo povezano s ranijim optužbama. U medijima se tada pisalo da je bio pod istragom zbog pljačke, a za njim je navodno bila raspisana i tjeralica.

Fran je u više navrata govorio kako mu je reality doslovno spasio život. Bio je na rubu, a povratak na ulicu i svijet droge činili su se kao jedini izlaz. Prvi kontakt s marihuanom imao je, kako je sam ispričao, još u osnovnoj školi, a već između osmog razreda i srednje škole prvi je put završio u pritvoru.

"Policija nas je uhvatila s marihuanom. Mama je tada radila kao inspektorica za droge. Zbog mene je morala napustiti tu poziciju. Kasnije je, zbog mog sudjelovanja u realityju i mojih izjava, otišla u prijevremenu mirovinu" ispričao je Fran za Informer.

Dodaje kako su ni tada problemi tek počeli. Tijekom srednje škole stanje se samo pogoršalo. Kaže da je okruženje bilo takvo da se droga svakodnevno konzumirala, a on je postao dio tog svijeta. U nekom trenutku počeo je i preprodavati, jer nije imao novca, a kako sam kaže, sve je počelo iz "dječačkog razloga" – da ne mora plaćati za ono što konzumira.

"Kad su stariji otišli, ostao sam sam i preuzeo "monopol". Svi su znali čime se bavim. Čak se i razrednik šalio na moj račun" ispričao je iskreno.

Podsjetimo, Fran je neko vrijeme bio i u vezi s Paulom Hublin, pjevačicom i influencericom s kojom je zajedno sudjelovao u srpskom reality showu.

Njihova turbulentna veza punila je medijske stupce diljem regije – od ljubavnih ispada do burnih svađa koje su se odvijale pred kamerama. Iako su u jednom trenutku djelovali kao nerazdvojni par, odnos se s vremenom raspao, a svaki je krenuo svojim putem.

