Bad Bunny nadmašio sve rekorde: Ovo je najgledaniji nastup na Super Bowlu dosad!

Bad Bunny oduševio je mnoge svojim nastupom u poluvremenu Super Bowla, tijekom kojeg je doveo i brojne goste.

U noći s nedjelje na ponedjeljak u San Franciscu je održan Super Bowl LX, u kojem je veliku pobjedu nad New England Patriotsima ostvario Seattle Seahawks. U poluvremenu nastupao je portorikanski glazbeni genijalac Bad Bunny i priredio spektakl za pamćenje.

Već preliminarni rezultati govore kako je u pitanju najgledaniji nastup na Super Bowlu u povijesti. Prema prvim podacima NBC-a, više od 135,4 milijuna gledatelja pratilo je nastup slavnog Portorikanca u poluvremenu, čime je nadmašio prošlogodišnji nastup Kendricka Lamara (133,5 milijuna).

Bad Bunny officially has the most-watched Super Bowl Halftime Show in history, with more than 135.4 MILLION viewers. pic.twitter.com/Y4oCOj8YD6 — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) February 9, 2026

Publiku je posebno iznenadio izlaskom Lady Gage na pozornicu. Njihov zajednički nastup u Santa Clari izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i podijelio gledatelje.

Lady Gaga, koja je na nedavnim Grammyjima osvojila nagradu za najbolji pop-album, pojavila se u elegantnoj plavoj haljini i izvela pjesmu "Die With A Smile" u salsa verziji, nakon čega je s Bad Bunnyjem zaplesala pred desecima tisuća gledatelja na stadionu. Kasnije im se pridružio i Ricky Martin te dodatno pojačao latino energiju večeri.

Iznenadno pojavljivanje glazbene zvijezde izazvalo je oduševljenje fanova.

"Kao fan Lady Gage i Bad Bunnyja, ovaj halftime show bio je kao čisti crack u mojim venama, "Produkcija deset, scenografija deset, Lady Gaga deset – Bad Bunny, sve same desetke!", "Bad Bunny i Gaga zajedno? Apsolutno savršeno!", "Činjenica da je Bad Bunny mali monster i da je doveo Lady Gagu na pozornicu – uspješan fanboy", "Lady Gaga i Bad Bunny su u samo tjedan dana osvojili Grammyje i nastupali na Super Bowlu", "Poruka je bila jasna sa svim ljudima i Lady Gagom koja pleše salsu - svi smo ljudi i svi trebamo osjećati", "Zamisli se vjenčati usred nastupa Bad Bunnyja na Super Bowlu znajući da je Lady Gaga samo par centimetara od tebe", pišu komentatori na X-u.

Ipak, bilo je i kritika. Neki su smatrali da je gostovanje Gage nepotrebno, dok su drugi tvrdili da bi Cardi B bila bolji izbor.

"Bilo je u redu, ali ne razumijem zašto se Bad Bunny smatra toliko talentiranim", komentirao je jedan manje impresionirani gledatelj.

Bad Bunny nastup je započeo pjesmom "Tití Me Preguntó", okružen scenografijom polja šećerne trske, a tijekom showa izveo je niz hitova i snažnu vizualnu poruku o ljubavi, zajedništvu i latinoidentitetu. Na kraju je podigao zastavu Portorika, uz poruku da je "jedina stvar snažnija od mržnje – ljubav".

Unatoč političkim kontroverzama i kritikama prije samog nastupa, Bad Bunny ovim je showom postao prvi samostalni latinoizvođač koji je predvodio Super Bowl halftime show – i još jednom dokazao da zna kako zapaliti svjetsku publiku.

