Bad Bunny nadmašio sve rekorde: Ovo je najgledaniji nastup na Super Bowlu dosad!

Bad Bunny oduševio je mnoge svojim nastupom u poluvremenu Super Bowla, tijekom kojeg je doveo i brojne goste.
U noći s nedjelje na ponedjeljak u San Franciscu je održan Super Bowl LX, u kojem je veliku pobjedu nad New England Patriotsima ostvario Seattle Seahawks. U poluvremenu nastupao je portorikanski glazbeni genijalac Bad Bunny i priredio spektakl za pamćenje.3 vijesti o kojima se priča iza padova i medalja Tko je Lindsey Vonn? Roditelji su sve ostavili zbog nje, a zbog ovog detalja atipična je sportašica pogledajte video Mamić na koncertu folk-zvijezde grlio kćeri na veliki hit pjevačice, zajedno su pjevali ''Gdje je odgovornost?'' Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Već preliminarni rezultati govore kako je u pitanju najgledaniji nastup na Super Bowlu u povijesti. Prema prvim podacima NBC-a, više od 135,4 milijuna gledatelja pratilo je nastup slavnog Portorikanca u poluvremenu, čime je nadmašio prošlogodišnji nastup Kendricka Lamara (133,5 milijuna).
Cijeli nastup pogledajte OVDJE.
Bad Bunny officially has the most-watched Super Bowl Halftime Show in history, with more than 135.4 MILLION viewers. pic.twitter.com/Y4oCOj8YD6— Bad Bunny HQ (@BBPRTV) February 9, 2026
Publiku je posebno iznenadio izlaskom Lady Gage na pozornicu. Njihov zajednički nastup u Santa Clari izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i podijelio gledatelje.
Bad Bunny i Lady Gaga - 4 Foto: Profimedia
Lady Gaga, koja je na nedavnim Grammyjima osvojila nagradu za najbolji pop-album, pojavila se u elegantnoj plavoj haljini i izvela pjesmu "Die With A Smile" u salsa verziji, nakon čega je s Bad Bunnyjem zaplesala pred desecima tisuća gledatelja na stadionu. Kasnije im se pridružio i Ricky Martin te dodatno pojačao latino energiju večeri.
Iznenadno pojavljivanje glazbene zvijezde izazvalo je oduševljenje fanova.
Bad Bunny i Lady Gaga - 3 Foto: Profimedia
Bad Bunny i Lady Gaga - 6 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Maškare u Kolindinom kraju rekreirale njen polarni skok, fotke ju nasmijale: ''Kad mi je brat ovo poslao...''
"Kao fan Lady Gage i Bad Bunnyja, ovaj halftime show bio je kao čisti crack u mojim venama, "Produkcija deset, scenografija deset, Lady Gaga deset – Bad Bunny, sve same desetke!", "Bad Bunny i Gaga zajedno? Apsolutno savršeno!", "Činjenica da je Bad Bunny mali monster i da je doveo Lady Gagu na pozornicu – uspješan fanboy", "Lady Gaga i Bad Bunny su u samo tjedan dana osvojili Grammyje i nastupali na Super Bowlu", "Poruka je bila jasna sa svim ljudima i Lady Gagom koja pleše salsu - svi smo ljudi i svi trebamo osjećati", "Zamisli se vjenčati usred nastupa Bad Bunnyja na Super Bowlu znajući da je Lady Gaga samo par centimetara od tebe", pišu komentatori na X-u.
Bad Bunny i Lady Gaga - 1 Foto: Profimedia
Ipak, bilo je i kritika. Neki su smatrali da je gostovanje Gage nepotrebno, dok su drugi tvrdili da bi Cardi B bila bolji izbor.
"Bilo je u redu, ali ne razumijem zašto se Bad Bunny smatra toliko talentiranim", komentirao je jedan manje impresionirani gledatelj.
Bad Bunny nastup je započeo pjesmom "Tití Me Preguntó", okružen scenografijom polja šećerne trske, a tijekom showa izveo je niz hitova i snažnu vizualnu poruku o ljubavi, zajedništvu i latinoidentitetu. Na kraju je podigao zastavu Portorika, uz poruku da je "jedina stvar snažnija od mržnje – ljubav".
Bad Bunny i Lady Gaga - 2 Foto: Profimedia
Unatoč političkim kontroverzama i kritikama prije samog nastupa, Bad Bunny ovim je showom postao prvi samostalni latinoizvođač koji je predvodio Super Bowl halftime show – i još jednom dokazao da zna kako zapaliti svjetsku publiku.
Koliko znate o Bad Bunnyju, provjerite OVDJE.
Koliko se sjećate svih velikih nastupa na Super Bowlu? Svoje znanje provjerite OVDJE.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Šuput za fašnik uskočila u kostim seksi policajke, na bini je bilo zanimljivo: ''Privela sam ga''
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova u odvažnoj minici pokazala besprijekornu figuru: ''Kidaš!''
Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle u solo izlasku: Haljina s moćnim šlepom dominirala je crvenim tepihom