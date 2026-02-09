Pretraži
začinila glamuroznu večer

Smjelo izdanje srpske voditeljice: Prozirnom haljinicom istaknula je duge noge i bujni dekolte

Piše H.L., Danas @ 14:51
Dušica Jakovljević Dušica Jakovljević Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Izbor za Miss World Srbija 2026 okupio je brojna poznata lica, a provokativno izdanje Dušice Jakovljević nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Dušica Jakovljević mamila poglede u Beogradu na Izboru za Miss World Srbija
začinila glamuroznu večer
Smjelo izdanje srpske voditeljice: Prozirnom haljinicom istaknula je duge noge i bujni dekolte
