Smjelo izdanje srpske voditeljice: Prozirnom haljinicom istaknula je duge noge i bujni dekolte

Izbor za Miss World Srbija 2026 okupio je brojna poznata lica, a provokativno izdanje Dušice Jakovljević nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Večer u Beogradu protekla je u znaku glamura i ljepote, jer se održao Izbor za Miss World Srbija 2026, a događaj je okupio brojna poznata lica iz javnog života.

Najviše pogleda privukla je srpska voditeljica Dušica Jakovljević, koja se pojavila u izrazito provokativnom i glamuroznom izdanju.

Dušica Jakovljević Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Odabrala je haljinu od prozirne čipke, bogato ukrašenu detaljima, koja je naglasila bujni dekolte i njezinu prepoznatljivu figuru. Smjelo modno izdanje dodatno je istaknuto prozirnim dijelovima, zbog čega Dušica nikako nije mogla proći nezapaženo.

Dušica Jakovljević Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Na fotografijama se vidi kako samouvjereno pozira i uživa u događaju, a elegantna frizura i upečatljiva šminka savršeno su zaokružile cijeli look.

Inače, voditeljica ima 44 godine i majka je dvoje djece, a poznato je i da nikada nije skrivala kako je kroz godine posezala za estetskim zahvatima.

