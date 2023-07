Poznatu Srpkinju novinari dočekali ispred bolnice nakon pete operacije nosa, fotografije su pomalo zastrašujuće!

Voditeljica "Zadruge" Dušica Jakovljević snimljena je ispred bolnice u Beogradu nakon pete operacije nosa.

Dušica Jakovljević, voditeljica popularnog srpskog realityja "Zadruga", peti je put bila na operaciji nosa.

Fotografi su je dočekali na izlasku iz klinike u Beogradu, gdje su je snimili sa zavojima preko lica i potpuno natečenu, a ona im se svejedno nasmiješila i mahnula im.

Prije toga se iz bolničkog kreveta javila i u pričama na svojem profilu na Instagramu.

"Hvala svima na podršci! Uspjeli smo", poručila je tamo svojim pratiteljima.

"Dobro sam, konačno je gotovo. Sretna sam što je gotovo, ima stvari koje sam dodala. Operacija je prošla dobro, anestezija je bila odlična, najviše me bilo strah buđenja. Ranije sam stegnula bradu i ruke. Sve radim vrlo transparentno, žene ne treba osuđivati. Namjerno razbijam predrasude, svatko radi što hoće. Malo sam sredila i nos", poručila je ispred bolnice, kako prenosi Kurir.

Otkrila je i da uskoro ide na još jednu operaciju, ali ne zbog estetskih, već iz zdravstvenih razloga.

"Operirala sam sinuse, a čeka me još operacija devijacije. Trebala sam to srediti u studenom. Dapače, tada sam krenula s zahvatima koje sam tek sada nastavila zbog televizijske sezone. Nisam se mogla posvetiti zdravlju zbog količine posla. Odgađala sam to mjesec za mjesecom i tako smo došli do kraja 'Zadruge'. Da sam završila te nekirurške intervencije kad sam trebala, imala bih ih dvije-tri operacije, a idući tjedan idem i na petu. Nakon toga, početkom srpnja, operirat ću i devijaciju", objasnila je.

Otkako je postala poznato televizijsko lice u Srbiji, Milica je dosta izmijenila svoj izgled, pa zahvate nikako ne može skrivati.

