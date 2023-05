Vlasnik Pinka objavio da je donio konačnu odluku: Ukida kontroverzni reality show nakon tragedija koje su Srbiju zavile u crno

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, napisao je na svom profilu na Instagramu da za najviše deset dana ukida reality show "Zadruga".

Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović napisao je na svom profilu na Instagramu da za najviše deset dana ukida reality show "Zadruga".

''Na preporuku predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića donio sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem reality program 'Zadruga'. Vjerujem da je jedinstvo Srbije i procjena predsjednika Republike važnija od svake vrste interesa 'Pinka' i mog osobnog interesa'', priopćio je.

Tragični događaji koji su posljednjih dana pogodili Srbiju potaknuli su nezadovoljni narod na prosvjede protiv nasilja, a na posebnom udaru kritika našla se srpska televizija Pink zbog sadržaja koji emitira.

Kritike su se ponajviše odnosile na reality show "Zadruga", koji je poznat po skandalima i nasilju.

Prije čvrste odluke o završetku ''Zadruge'' Mitrović je je rekao:

"Nacija se raslojila na tri ciljane grupe. U toj prvoj grupi kao najznačajnija vidljiva stvar primijetila se veliki bol i žalost i, pretpostavljam, muk koji će trajati godinama i desetljećima. Ova druga je sličnija, ali se pojavilo i pitanje: 'Tko je kriv i tko je odgovoran za ovo što se dogodilo?' To je logično. Nema dokazanih veza između bilo kojih socijalnih događaja koje bi dovele do toga da neki psihopat ubije osam, devet, deset ili više ljudi. Ta druga ciljna grupa, sasvim legitimno, traži krivca svuda, ali tu Pink i Zadruga nisu bili meta. Treća grupa, 25 posto, to su gledatelji koji ne gledaju Pink i to su gledatelji koji su na najgrublji mogući način osuđivali", ukazao je Mitrović pa nastavio: "Oni su najveći dio onoga što je činilo prosvjede, i prve i druge, ali prije svega druge. Prvi su bili malo drugačiji. Tu dolazimo do jedne situacije koju smo jako dobro analizirali. Ljudi koji praktički ne gledaju ovaj program puni su kritike. I ne samo kritike. Spremni su ovaj program optužiti da je kriv za nekakve socijalne događaje koji su krajnje monstruozni, a nikakve veze nemaju s ovim našim programom niti je program u bilo kojem smislu mogao napraviti pobudu."

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Tko je pjevačica E.T.-ja kojoj se gubi svaki trag? Punila je medijske stupce burnim životom, a onda je naglo nestala iz javnosti

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Slavna manekenka pozirala je u novoj liniji vlastitih kupaćih kostima, a od ovih fotografija mnogima će zatreperiti srce!