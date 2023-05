Ukida se kontroverzni srpski reality show? "Propadaju vam svi honorari, idete s nulom van!"

Vlasnik televizije Pink Željko Mitrović obavijestio je sudionike "Zadruga" o ukidanju reality showa u formatu u kojem se trenutno emitira.

Tragični događaji koji su zadnjih dana zadesili Srbiju potaknuli su nezadovoljan narod na prosvjede protiv nasilja, a na posebnom udaru kritika našla se srpska televizija Pink, zbog sadržaja koji emitira.

Kritike se ponajviše odnose na reality show "Zadruga", koji je poznat po skandalima i nasilju.

Nakon velikog pritiska javnosti, vlasnik Pinka Željko Mitrović donio je odluku o kojoj je uživo obavijestio sudionike "Zadruge", piše Nova.rs.

"Nacija se raslojila na tri ciljane grupe. U toj prvoj grupi se kao najznačajnija vidljiva stvar primijetila veliki bol i žalost i pretpostavljam muk koji će trajati godinama i desetljećima. Ova druga je sličnija, ali se pojavilo i pitanje: 'Tko je kriv i tko je odgovoran za ovo što se dogodilo?'. To je logično. Nema dokazanih veza između bilo kojih socijalnih događaja koje bi dovele do toga da neki psihopat ubije osam, devet, deset ili više ljudi. Ta druga ciljna grupa, sasvim legitimno, traži krivca svuda, ali tu Pink i Zadruga nisu bili meta. Treća grupa, 25 posto, to su gledatelji koji ne gledaju Pink i to su gledatelji koji su na najgrublji mogući način osuđivali", ukazao je Mitrović pa nastavio: "Oni su najveći dio onoga što je činilo prosvjede, i prve i druge, ali prije svega druge. Prvi su bili malo drugačiji. Tu dolazimo do jedne situacije koju smo jako dobro analizirali. Ljudi koji praktično ne gledaju ovaj program su puni kritike. I ne samo kritike. Spremni su ovaj program optužiti da je kriv za nekakve socijalne događaje koji su krajnje monstruozni, a nikakve veze nemaju s ovim našim programom niti je program u bilo kojem smislu mogao napraviti pobudu".

Mitrović je poručio i kako će zbog svega navedenog aktualna sezona "Zadruge" biti i zadnja, barem u ovakvom formatu.

"Zadruga ovakvu kakvu je sada znamo i gledamo - više se neće emitirati", izjavio je.

"Sjest ćemo moji najbliži suradnici i ja i vidjeti hoćemo li uopće u budućnosti imati reality. Ako ga budemo imali, imat će sigurno novi oblik i novu formu, tako da ćete biti poznati po nečemu što nije mala stvar, a to je da ćete biti posljednja generacija ove epohe realityja. Znači, rekao sam, nulta tolerancija na fizički kontakt, propadaju vam svi honorari, idete s nulom van", zaključio je Mitrović.

