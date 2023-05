Lidija Bačić u problemima: Snimila se u golišavim izdanjima pa zamolila pratitelje za pomoć!

Lidija Bačić na Instagramu je objavila seksi video uz koji je zamolila pratitelje za pomoć.

Pjevačica Lidija Bačić počastila je svoje pratitelje na Instagramu novim seksi videouratkom.

Atraktivna Lile snimila se u nekoliko različitih modela kupaćih kostima, pritom izmjenjujući zavodljive poze i izvijajući se u ritmu svoje pjesme "Radi, radi, radi".

"Koji odabrati?" upitala je svoje pratitelje, koji su joj odmah priskočili u pomoć, no nisu baš bili složni.

"Niti jedan", "Svi ti savršeno stoje", "Skidaj ih sve", "Definitivno crni", "Plavi je najbolji", "Ja glasam za crveni", neki su od brojnih komentara koje je dobila.

Lile se inače ponosi time što svoje fotografije i videa ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

