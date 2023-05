Lidija Bačić pozirala u izazovnom donjem rublju, a sve je dodatno začinila još jednim seksi detaljem!

Lidija Bačić na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj nosi samo crno donje rublje i štikle.

Pjevačica Lidija Bačić Lile voli častiti obožavatelje svojim seksi fotografijama, a sada je objavila jednu od koje zastaje dah.

Lidija je pozirala u izazovnom crnom donjem rublju, a sve je začinila i štiklama, koje su joj podarile dodatnu dozu seksepila.

"Crno je seksi", napisala je u opisu, a uslijedila je lavina komplimenata.

"Jako seksi žena", "Prekrasna si", "Boginja", "Fotografija dana", "Lile, jednostavno si najljepša", "Bomba", pisali su joj obožavatelji koje je oduševila golišavim izdanjem, ali i figurom.

Lile se inače ponosi time što svoje fotografije ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ella Dvornik napokon progovorila o svojem braku, evo kako je komentirala sve glasnija šuškanja o razvodu od Charlesa!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Svjetski poznata Albanka preskočila donje rublje i u prozirnoj haljini ponosno pokazala golu stražnjicu!