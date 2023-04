Lidija Bačić zauzela čudnu pozu, no fanovi gledaju samo u jedno: "Zavidim onima koji ti mogu biti blizu!"

Lidija Bačić objavila je fotografiju na kojoj stoji u neobičnoj pozi, a u prvom je planu njezin bujni dekolte.

Pjevačica Lidija Bačić Lile poznata je po atraktivnim fotografijama kojima redovito časti svoje obožavatelje na društvenim mrežama.

Sada je objavila jednu na kojoj stoji u poprilično neobičnoj pozi, no svi su se fokusirali samo na njezin bujni dekolte.

"Spider-Woman", napisala je Lile u opisu fotke, a kao i inače, uslijedila je lavina komplimenata.

"Zavidim onima koji mogu biti blizu tebe, mirisati tvoj parfem, diviti se tvojoj ljepoti", "Prekrasna si djevojka", "Izazovno"; "Prelijepa", "Wow", pisali su joj oduševljeni obožavatelji.

Lile se inače ponosi time što svoje fotografije ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Knoll zbog posljednje objave pokrenula lavinu reakcija na društvenim mrežama, a nemaju veze s njezinim bujnim atributima!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Evo kako je suprug Maje Šuput izgledao prije nego što je upoznao našu pjevačicu, odmah je uočljiva velika promjena!