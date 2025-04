Irska glazbenica izgubila borbu s opakom bolešću, Eurosong ju je zauvijek upisao u povijest

Clodagh Rodgers nakon tri godine izgubila je bitku sa teškom bolešću. Tužnu vijest potvrdio je njezin sin

Preminula je irska pjevačica Clodagh Rodgers, bivša predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva na Eurosongu, piše Daily Mail.

Imala je 77 godina te se tri godine borila s teškom bolešću. Tužnu vijest je potvrdio njezin sin Sam Sorbie u objavi na društvenim mrežama.

"Mama je živjela nevjerojatnim životom, punim ljubavi i sreće. Život neće biti isti bez nje, ali će konačno biti na miru s tatom, bakom i djedom. Svi je volimo i užasno nam nedostaje", napisao je u grupi na Facebooku posvećenoj njegovoj mami.

Inače, Clodagh Rodgers bila je sjevernoirska pjevačica i glumica, rođena 5. ožujka 1947. u Warrenpointu, Sjeverna Irska. Svoju glazbenu karijeru započela je s 13 godina, a prvi ugovor potpisala je s Decca Records 1962. godine. Najveći uspjeh postigla je krajem 1960-ih i početkom 1970-ih s hitovima poput "Come Back and Shake Me" i "Goodnight Midnight", koji su je učinili najprodavanijom britanskom pjevačicom 1969. godine. ​

Godine 1971. predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Pjesmi Eurovizije u Dublinu s pjesmom "Jack in the Box", osvojivši četvrto mjesto.

Osim glazbe, ostvarila je zapaženu karijeru u kazalištu, glumeći u West End produkcijama poput "Blood Brothers" i "Pump Boys and Dinettes".

