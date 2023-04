Lidija Bačić priziva ljeto u bikiniju koji joj jedva pokriva bujne grudi, nekima je od samog prizora naglo zatoplilo

Lidija Bačić objavila je fotografiju na kojoj pozira u minijaturnom bikiniju.

Pjevačica Lidija Bačić Lile redovito časti obožavatelje svojim seksi fotografijama, a sada je objavila jednu kojom priziva ljeto.

"Ljeto, molim te, požuri", napisala je uz fotku na kojoj pozira u minijaturnom narančastom bikiniju, koji joj jedva pokriva bujne grudi, a nekima je od samog prizora odmah naglo zatoplilo.

"Meni je već vruće zbog ovoga", "Tvoja ljepota i Afroditu je zasjenila", "Bomba", "Sve ljepša i ljepša", "Savršena", "Najbolja na Balkanu", samo je dio brojnih komplimenata koje je dobila.

Lile se inače ponosi time što svoje fotografije ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ecija Ivušić u toplesu poručila da ne odustaje od ovakvih fotografija, a odmah je reagirao njezin suprug!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput objavila snimku kaosa u svojem domu, a pokazala je i glavnog krivca: "Blago susjedima!"