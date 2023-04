Evo kako je suprug Maje Šuput izgledao prije nego što je upoznao našu pjevačicu, odmah je uočljiva velika promjena!

Suprug Maje Šuput Nenad Tatarinov bio je pravi zavodnik prije nego što je upoznao svoju poznatu suprugu, a evo kako je izgledao prije braka s našom pjevačicom.

Suprug Maje Šuput Nenad Tatarinov nije bio previše poznat javnosti prije nego što je upoznao našu pjevačicu i svoju sadašnju suprugu. Nakon nekoliko godina otkako su zajedno na Nenadu je vidljiva razlika u fizičkom izgledu, a u našoj galeriji možete pogledati kako je izgledao prije veze s Majom.

Nenad je bio generalni direktor jednog resorta u Šibeniku, u kojem su se on i Maja i upoznali, a tada je njegovao čist izgled bez brade i s crnom ošišanom kosom. U svom resortu pozirao je i za neke fotografije na kojima je nosio odijelo i mokasine, a vidljivo je kako je i tada držao do svojeg fizičkog izgleda i odjevnih kombinacija kao i danas, i baš poput svoje poznate supruge.

Inače, Maja i Nenad upoznali su se 2017. godine, a ona je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njihov prvi susret.

''Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel, a da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima'', otkrila je Maja u jednom intervjuu za Happy FM.

''Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše'', pričala je.

''Poslao je bocu pjenušca pa smo tad već i popili kavu, ali u društvu, nikad sami. Stvarno se čovjek nikad nije upucavao'', rekla je te otkrila kada se dogodila kemija.

''I tek treće godine ja sam bila slobodna, on je bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I boga mi, on je primio i nije više pustio. Uzela direktora. Hotel ću si očigledno izgraditi sama jednog dana'', ispričala je.

Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom iste godine i nakon samo pet mjeseci vezi Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom, kojeg Hrvatska obožava te je pravi hit na društvenim mrežama.

