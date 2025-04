Kakva promjena na bolje! U badiću je pokazala svoju transformaciju, vratio joj se sjaj iz najvećih dana slave

Kerry Katona na plaži je ponosno pokazala novi izgled nakon velikog gubitka kilograma.

Bivša pjevačica i članica grupe Atomic Kitten Kerry Katona snimljena je kako zadovoljno uživa na odmoru u Tajlandu.

Kerry Katona - 3 Foto: Profimedia

44-godišnju Kerry paparazzi su snimili na plaži dok je u zelenom bikiniju šetala pješčanom plažom te se ljuljala na drvenoj ljuljački u hladu.

Kerry Katona - 2 Foto: Profimedia

Ponosno je pokazala novu figuru nakon što je smršavjela, a čini se da se u svom tijelu osjeća vrlo ugodno.

Kerry Katona - 4 Foto: Profimedia

U jednom trenu odmarala je i na ležaljci.

Osmiijeh s lica nije skidala, a sve to dokaz je da se sada u svojoj koži osjeća odlično.

''Primijetila sam da se to događa kad sam slobodna – čini mi se da svaki put smršavim, a onda vratim kile kad sam s nekim'', izjavila je nedavno.

Kerry Katona - 2 Foto: Profimedia

Kerry Katona - 3 Foto: Profimedia

U razgovoru za Closer, Kerry je nedavno otkrila kako je izgubila 12 kilograma i ispričala kako je u najboljoj formi u životu.

''Sada sam mršavija nego što sam bila u Atomic Kittenu. Emocionalno napredujem, ali fizički ovo je najbolja forma u kojoj sam ikad bila.''

Gubitak težine pripisala je posljedicama razlaza i izvođenju tri predstave dnevno.

Kerry Katona - 3 Foto: Profimedia

Kao što je spomenuto, Kerry je vrhunac slave živjela dok je bila u Atomic Kittenu. No, brzo je sve pošlo krivo.

Nakon propadanja karijere, Kerry se 2020. godine našla u centru pažnje kada je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije na platformi OnlyFans. Pjevačica je priznala kako je to radila jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine, a objavama na ovoj stranici navodno je zaradila i milijun funti.

Kerry Katona (Foto: Getty Images) - 4 Foto: Getty Images

Kerry Katona (Foto: Getty Images) - 6 Foto: Getty Images

"Iskreno, nikada nisam srela nikoga poput mene. Nekoga tko je bio na obje strane medalje - otišla u stečaj, postala milijunašica, pa ponovno završila u stečaju i ponovno postala milijunašica. Tko to radi? To je do OnlyFansa i ovih beba! Jako sam zahvalna na njima! Bila sam na rubu svog trećeg bankrota za vrijeme prvog lockdowna, bilo je tako teško. I tada mi je pala na pamet ideja da otvorim račun na OnlyFans i sada mi je jako drago što sam to učinila", izjavila je Kerry za Mirror.

Zbog financijskih problema u kojima se našla bila je prisiljena prodati dragocjeni vjenčani dar svog bivšeg supruga Briana McFaddena kako bi pokrila troškove stanarine.

Kerry Katona (Foto: Getty Images) - 7 Foto: Getty Images

Kerry Katona - 3 Foto: Profimedia

"Nisam mogla platiti ni stanarinu. Imala sam veliki džuboks koji sam dobila od Briana, u njemu je bila sva moju omiljena glazba. No nisam si mogla priuštiti plaćanje stanarine, pa iako vrijedi oko 16 tisuća funti, morala sam ga prodati za 1900 funti", objasnila je.

Pjevačica iza sebe ima čak tri propala braka. S prvim suprugom Brianom McFaddenom dobila je kćeri Molly i Lilly-Sue, u braku s Markom Croftom dobila je kći Heidi i sina Maxwella dok s trećim suprugom kojeg je svojevremeno optužila za zlostavljanje, ima sina DJ-a.

Kerry Katona - 6 Foto: Profimedia

Prošle godine bila je zaručena za Ryana Mahoneyja, ali i ta je veza propala.

Kerry Katona (Foto: Getty Images) - 5 Foto: Getty Images

Osim skandaloznim životom, Kerry je naslovnice punila i odlascima pod nož, a neke od njenih šokantnih rezultata pogledajte OVDJE.

