Izvukla se iz siromaštva prodajući gole fotografije, a ova pop-zvijezda danas je daleko od žene kakvom ju svi pamte

Bivša pop-zvijezda Kerry Katona snimljena je na odmoru u Španjolskoj sa zaručnikom, danas naslovnice puni iz sasvim drugih razloga.

Bivša pjevačica i članica grupe Atomic Kitten Kerry Katona snimljena je kako zadovoljno uživa na odmoru u Španjolskoj sa zaručnikom Ryanom Mahoneyjem.

43-godišnju Kerry paparazzi su snimili na plaži dok je u plavom bikiniju upijala sunce, a ona i partner mazali su jedno drugo zaštitnom kremom.

Iako se prošle godine pohvalila da je izgubila čak 19 kilograma, pjevačica izgleda potpuno drugačije nego prije dva desetljeća, a mnogi je se sjećaju kao slatkice sa savršenim životom.

No, brzo je sve pošlo krivo.

Nakon propadanja karijere, Kerry se 2020. godine našla u centru pažnje kada je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije na platformi OnlyFans. Pjevačica je priznala kako je to radila jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine, a objavama na ovoj stranici navodno je zaradila i milijun funti.

"Iskreno, nikada nisam srela nikoga poput mene. Nekoga tko je bio na obje strane medalje - otišla u stečaj, postala milijunašica, pa ponovno završila u stečaju i ponovno postala milijunašica. Tko to radi? To je do OnlyFansa i ovih beba! Jako sam zahvalna na njima! Bila sam na rubu svog trećeg bankrota za vrijeme prvog lockdowna, bilo je tako teško. I tada mi je pala na pamet ideja da otvorim račun na OnlyFans i sada mi je jako drago što sam to učinila", izjavila je Kerry za Mirror.

Zbog financijskih problema u kojima se našla bila je prisiljena prodati dragocjeni vjenčani dar svog bivšeg supruga Briana McFaddena kako bi pokrila troškove stanarine.

"Nisam mogla platiti ni stanarinu. Imala sam veliki džuboks koji sam dobila od Briana, u njemu je bila sva moju omiljena glazba. No nisam si mogla priuštiti plaćanje stanarine, pa iako vrijedi oko 16 tisuća funti, morala sam ga prodati za 1900 funti", objasnila je.

Kerry se proslavila u grupi Attomic Kitten, a danas umjesto pjevanjem pažnju javnosti plijeni svojim izgledom i novim načinom života i činjenicom da više na nalikuje na samu sebe od prije nekoliko godina.

Pjevačica iza sebe ima čak tri propala braka. S prvim suprugom Brianom McFaddenom dobila je kćeri Molly i Lilly-Sue, u braku s Markom Croftom dobila je kći Heidi i sina Maxwella dok s trećim suprugom kojeg je svojevremeno optužila za zlostavljanje, ima sina DJ-a.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako je Celine Dion dočekana ispred jednog pariškog hotela, ovako sretnu nismo ju vidjeli već godinama!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Tko je mladi isklesani Osječanin i debitant na OI? Iza njega je ogromna tragedija zbog koje je i došao do ovolikog uspjeha

Pogledaji ovo Celebrity Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli, a zbog svog zaštitnog znaka ponovno je privukla sve poglede na vrućoj špici!

Pogledaji ovo Celebrity Heroj dramatične utakmice naših na Olimpijskim igrama prije mjesec dana stao je pred oltar, ljubi simpatičnu Austrijanku!

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Rozga otkrila da je ponovno zaljubljena: ''Više nisam solo igračica!''

Pogledaji ovo Celebrity Jelena Perčin opet je rasplamsala glasine o vezi s našim glazbenikom, on je bivšu ostavio pred vjenčanje zbog nove ljubavi