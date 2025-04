Piqué ipak prekinuo s djevojkom nakon tri godine veze? Ovo se spominje kao razlog!

Gerard Piqué i Clara Chía navodno su prekinuli nakon tri godine veze, a kao mogući razlog spominje se uplitanje trećih osoba, pišu španjolski mediji.

Gerard Piqué i njegova djevojka Clara Chía navodno su prekinuli nakon tri godine veze, pišu strani mediji.

Bivši španjolski i Barcelonin nogometaš, koji se povukao iz nogometa 2022. godine, svoj je ljubavni život često provodio pod povećalom javnosti, osobito nakon prekida desetogodišnje veze sa Shakirom, s kojom ima dvoje djece.

Shakira, Guerard Pique Foto: Profimedia

Prema španjolskoj emisiji "Vamos a ver", a kako prenosi Marca, novinarka Adriana Dorronsoro potvrdila je da su Piqué i Chía prekinuli. Dorronsoro je dodala kako uzrok prekida još nije poznat, ali da je čula da su u sve možda uključene i treće osobe.

Clara Chía (26) dvanaest je godina mlađa od Piquéa, a Dorronsoro je izjavila: "Imam potvrdu da su Gerard Piqué i Clara Chía prekinuli i trenutačno istražujem razloge jer mi dolaze informacije o mogućem uplietanju trećih osoba, iako još ništa nije jasno."

Gerard Pique, Clara Chia Marti Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gerard Pique, Clara Chia Marti Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gerard Pique, Clara Chia Marti Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Navela je i da je izvor informacije vrlo blizak paru te nije potvrdila je li razlog prekida činjenica da je Piqué nedavno viđen u Miamiju s crvenokosom ženom.

Chía navodno radi u tvrtki za produkciju sportskih i zabavnih sadržaja, a par je ranije često objavljivao zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Piqué sada dijeli život između Barcelone i Miamija, gdje žive njegova djeca. Španjolski mediji također pišu da je dvostruki život bio jedna od točaka neslaganja u njegovoj vezi s Chíom.

Gerard Pique i Clara Chia Marti - 3 Foto: Profimedia

Gerard Pique, Clara Chia Marti Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gerard Pique, Clara Chia Marti Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Podsjetimo, u lipnju 2022., usred glasina o prevari nakon 11 godina veze i dvoje djece - Milana (11) i Sashe (9), Shakira je objavila da se ona i Piqué rastaju.

Kolumbijska glazbena zvijezda, danas 47-godišnjakinja, kasnije ga je u svojim pjesmama nazvala Voldemortom i uputila mu niz drugih prozivki.

"Tko zna što se na kraju priča i kako se to prenosi. Ne mogu kontrolirati takve stvari. Najvažnije mi je da sam okružen svojim voljenima, obitelji, prijateljima, ljudima koji me stvarno poznaju. Oni znaju kakav sam i što radim, i to mi daje mir. Sretan sam, uživam u životu i osjećam se privilegirano. Imao sam priliku igrati za klub svog života više od dvadeset godina, imam divnu djecu, nevjerojatnu obitelj i prijatelje za cijeli život, još uvijek sam povezan s prijateljima iz školskih dana", rekao je tada za CNN.

Shakira i Gerard Pique (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Još 2022. godine španjolski El Periódico izvijestio je da su Shakira i Piqué već tada živjeli odvojeno nekoliko tjedana, nakon što ga je pjevačica izbacila iz zajedničkog doma.

Koga više preferirate zajedno? Shakiru i Piquea

Claru i Piquea Shakiru i Piquea

Claru i Piquea Ukupno glasova:

Pojavila se i teorija da je Shakira otkrila njegovu navodnu prevaru nakon što je primijetila da je iz njezine tegle džema od jagoda, koji je navodno samo ona jela, nestalo džema dok je bila odsutna. No pjevačica je kasnije demantirala taj mit.

Shakira i Gerard Piqué (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Shakira i Gerard Pique (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

U ljeto 2023. godine Piqué se navodno uselio s Chíom - u kuću u kojoj je ranije živio sa Shakirom kada se ona doselila u Barcelonu.

Ipak, čini se da je i toj vezi sada došao kraj.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Folk-zvijezda i novopečeni suprug za prvi ples izabrali su pjesmu nikad prežaljenog glazbenika

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Opasno seksi! U haljini dubokog dekoltea opet je opravdala nadimak koji je krasi godinama

Pogledaji ovo Celebrity Unuka Arsena Dedića ide njegovim stopama, pohvalila se velikim uspjehom

Pogledaji ovo Celebrity Izazovna haljina napravila je veliki problem zanosnoj manekenki, kamere su sve snimile!

Pogledaji ovo Celebrity Ronaldova Georgina u mini bikiniju skupila dva milijuna lajkova, ali i kritike: ''Jedan dan džamija, drugi dan plaža''

Pogledaji ovo Celebrity Rozga blista od sreće u Španjolskoj, javila se preslatkim videom: ''Zaljubila se!''