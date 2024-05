Bila je velika pop-zvijezda, no danas se o njoj piše iz nekih sasvim drugih razloga

Iako je već odrađivala brojne zahvate, Kerry Katona podvrgnula se još jednoj operaciji nosa, a paparazzi su je uhvatili i u šetnji u kojoj nije nosila vjenčani prsten.

Kerry Katona, bivša pjevačica i članica grupe Atomic Kitten, snimljena je u sportskom izdanju dok se šetala ulicom.

Ovoga puta bez zavoja je javnost mogla vidjeti njezin nos, nakon što se podvrgnula operaciji, a zahvat napravila u medicinskoj klinici Pall Mall u Newton Le Willowsu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Osim što je 43-godišnja pjevačica pokazala novi nos, obožavatelji su uočili i činjenicu da ne nosi vjenčani prsten.

Ova bivša pjevačica nedavno je izgubila 19 kilograma, a sada često ponosno pokazuje svoju mršaviju figuru, nakon što je pojačala režim vježbanja i vratila se na staru kilažu.

Kerry se 2020. godine našla u centru pozornosti kada je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije na platformi OnlyFans. Pjevačica je priznala kako je to radila jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine, a objavama na toj stranici navodno je zaradila i milijun funti.

"Iskreno, nikada nisam srela nikoga poput sebe. Nekoga tko je bio na obje strane medalje - otišla u stečaj, postala milijunašica, pa ponovno završila u stečaju i ponovno postala milijunašica. Tko to radi? To je do OnlyFansa i ovih beba. Jako sam zahvalna na njima! Bila sam na rubu svog trećeg bankrota za vrijeme prvog lockdowna, bilo je tako teško. I tada mi je pala na pamet ideja da otvorim račun na OnlyFans i sada mi je jako drago što sam to učinila", izjavila je Kerry za Mirror.

Zbog financijskih problema u kojima se našla bila je prisiljena i prodati dragocjeni vjenčani dar svoga bivšeg supruga Briana McFaddena kako bi pokrila troškove stanarine.

Pogledaji ovo Nekad i sad Skinula je 19 kilograma i sad se šepuri pred fotografima: Bivša glazbena zvijezda ponosno je pokazala svoju novu figuru!

Pogledaji ovo Nekad i sad Nekadašnja slatkica i zvijezda grupe koja je bila hit 90-ih, više ne nalikuje na sebe od prije nekoliko godina!

Pogledaji ovo Celebrity Nekadašnja velika pop-zvijezda ponosno pokazala nesavršenosti s kojima se dugo borila, a od samog dna spasile su ju golišave fotografije!