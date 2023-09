Skinula je 19 kilograma i sad se šepuri pred fotografima: Bivša glazbena zvijezda ponosno je pokazala svoju novu figuru!

Kerry Katona pokazala je ponosno svoju novu liniju u bikiniju dok uživa na odmoru u Španjolskoj.

Bivša pjevačica i članica grupe Atomic Kitten Kerry Katona snimljena je kako zadovoljno uživa na odmoru, nakon što je uspješno skinula željeni broj prekomjernih kilograma, i to u jednom odmaralištu u Španjolskoj.

43-godišnju Kerry paparazzi su snimili pokraj bazena, dok je u plavom bikiniju upijala sunce, a čini se kako joj njihova pažnja nije zasmetala pa im je spremno pozirala s osmijehom.

Ova bivša pjevačica izgubila je 19 kilograma, a sada ponosno pokazuje svoju mršaviju figuru, nakon što je pojačala režim vježbanja i vratila se na staru kilažu.

Kerry se 2020. godine našla u centru pažnje kada je počela dijeliti svoje ekskluzivne fotografije na platformi OnlyFans. Pjevačica je priznala kako je to radila jer si više nije mogla priuštiti plaćanje stanarine, a objavama na ovoj stranici navodno je zaradila i milijun funti.

"Iskreno, nikada nisam srela nikoga poput mene. Nekoga tko je bio na obje strane medalje - otišla u stečaj, postala milijunašica, pa ponovno završila u stečaju i ponovno postala milijunašica. Tko to radi? To je do OnlyFansa i ovih beba! Jako sam zahvalna na njima! Bila sam na rubu svog trećeg bankrota za vrijeme prvog lockdowna, bilo je tako teško. I tada mi je pala na pamet ideja da otvorim račun na OnlyFans i sada mi je jako drago što sam to učinila", izjavila je Kerry za Mirror.

Zbog financijskih problema u kojima se našla bila je prisiljena prodati dragocjeni vjenčani dar svog bivšeg supruga Briana McFaddena kako bi pokrila troškove stanarine.

"Nisam mogla platiti ni stanarinu. Imala sam veliki džuboks koji sam dobila od Briana, u njemu je bila sva moju omiljena glazba. No nisam si mogla priuštiti plaćanje stanarine, pa iako vrijedi oko 16 tisuća funti, morala sam ga prodati za 1900 funti", objasnila je.

Kerry se proslavila u grupi Attomic Kitten, a danas umjesto pjevanjem pažnju javnosti plijeni svojim izgledom i novim načinom života i činjenicom da više na nalikuje na samu sebe od prije nekoliko godina.

Nerijetko je šokirala svojim fotografijama i snimkama koje je objavljivala na društvenim mrežama, iako je oduvijek otvoreno govorila o strogim dijetama kojima se odlučila podvrgnuti nakon što je prikupila značajan višak kilograma. Nikada nije krila ni odlaske na estetske zahvate i nekoliko je puta o tome javno progovorila. Sve je počelo nakon što je rodila i počela se boriti s mentalnim problemima, ali i ovisnošću o alkoholu. Tvrdi da je odluku o odlascima pod nož donijela zato jer je vjerovala da joj nikakve dijete niti vježbe neće pomoći, a liposukcija je bila jedan od prvih estetskih zahvata kojima se podvrgnula. Na kraju je višak kilograma izgubila uz pomoć svog dečka i osobnog trenera Ryana na što je danas jako ponosna.

Pjevačica iza sebe ima čak tri propala braka. S prvim suprugom Brianom McFaddenom dobila je kćeri Molly i Lilly-Sue, u braku s Markom Croftom dobila je kći Heidi i sina Maxwella dok s trećim suprugom kojeg je svojevremeno optužila za zlostavljanje, ima sina DJ-a.

Kerry nikada nije krila svoju tužnu životnu priču, pa se u jednom od intervjua prisjetila i teškog djetinjstva, te razdoblja nakon raspada benda koji ju je proslavio.

"Počela sam se drogirati s 14 godina, a kada se Atomic Kitten raspao vratila sam drogi", priznala je Kerry koja danas živi drugačijim životom.

