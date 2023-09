Lice nekad legendarne ljepotice odaje posljedice burnog života u prošlosti, neki ne mogu vjerovati da je ovo stvarno ona!

Kate Moss snimljena je bez trunke šminke na licu, a njezine najnovije paparazzo fotografije pokazuju koliko je traga na njoj ostavio buran život koji je godinama vodila.

Jedna od najuspješnijih manekenki svih vremena, slavna Kate Moss viđena je nakon dugo vremena u javnosti, a svojom je pojavom sada mnoge šokirala, dok neki nisu mogli ni povjerovati da je to stvarno ona.

49-godišnju Kate paparazzi su snimili ispred Cecconijevog restorana u Mayfairu na obiteljskom ručku, s licem bez trunke šminke, a na kojemu se itekako vide posljedice burnog života koji je vodila. Uhvaćena je s cigaretom u ruci, jednim od njezinih najdražih poroka.

Kate se očito vratila starim lošim navikama i porocima, nakon što se prošle godine hvalila kako živi zdravije i pazi što unosi u organizam.

"Kada sam počela brinuti o sebi, stvari su se počele mijenjati", izjavila je u jednom od intervjua.

Kate je tijekom svoje turbulentne karijere plijenila medijsku pozornost gdje god bi se pojavila. Zbog stila života kakav je vodila često je bila tema svjetskih medija, a veliku prašinu podigla je i njezina veza s glumcem Johnnyjem Deppom. Tijekom 90-ih vjerno je pohodila sve najveće tulume u to vrijeme, a ubrzo je postala poznata po tome da može pošmrkati tri grama kokaina i popiti litru votke u rekordnom roku nakon što su fotografije na kojima to radi objavljene u britanskim tabloidima.

Navodno je čista i trijezna posljednjih pet godina, no krajem prošle godine pojavila se snimka zbog koje su mnogi u to posumnjali. Tada je izazvala zabrinutost na jednom modnom događanju u New Yorku, i to nakon što je na pozornici održala govor zbog kojeg su se svi pitali što s njom nije u redu. Uručivala je nagradu za inovatore časopisa Wall Street Journal, kreativnom i imidž direktoru Saint Laurenta Anthonyju Vaccarellu, a pritom je djelovala nervozno, pridržavala se za govornicu i nerazgovjetno izgovarala pojedine riječi. Na sebi je nosila prozirnu haljinu ispod koje su joj se vidjele gaćice i koja je imala prorez na trbuhu, a zahvaljujući tome privlačila je dodatne poglede.

Video njezina govora brzo se proširio internetom, a korisnici društvenih mreža izrazili su zabrinutost zbog bizarnog ponašanja kraljice modne piste.

"Ona je očito na drogama", "I ja tako mislim, ali ne želim iznositi nikakve pretpostavke ili optužbe", ''Odavde osjećam kako joj srce kuca u prsima", zaključili su tada neki od njih.

Vrativši se iz Amerike, Kate se otputila u noćni izlazak u Londonu, a dok je u ranim jutarnjim satima napuštala klub Lou Lou's, pokazala je gole grudi u haljini s dubokim dekolteom. Sudeći prema fotografijama, toga uopće nije bila svjesna dok je držala prijatelja za ruku i hodala do svojeg automobila, što je dodatno zabrinulo njezine obožavatelje baš kao i najnovije paparazzo fotografije.

