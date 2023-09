Trudna Lana Jurčević javila se iz bolnice i objasnila zašto je javno progovorila o svojoj teškoj situaciji: "Kad mi netko kaže...''

Lana Jurčević na Instagramu je objavila poruke koje je tijekom boravka u bolnici dobila od drugih žena s problemima u trudnoći.

Pjevačica Lana Jurčević već se neko vrijeme nalazi u bolnici zbog komplikacija sa zdravljem koje su joj se javile tijekom prve trudnoće.

O svojem stanju ranije je izvijestila pratitelje na društvenim mrežama, a sada je otkrila da su joj se javile brojne žene sa sličnim iskustvima, čije je poruke i objavila na Instagramu.

"Draga Lana, prije tri tjedna smo dijelile samo bolnički zid i čula sam te i kako pjevaš pa sam sigurna bila da si to ti. I stalno te se sjetim jesi li dobro i je li tvoja beba dobro", napisala joj je jedna pratiteljica, a druga joj je poručila:

"Draga Lana, prvo ti moram reći svaka čast što si odlučila javno istupiti sa svojom pričom, jer mnogi ljudi nisu svjesni kroz što majke/žene prolaze. Imala sam istu situaciju, 12 tjedana provedenih u bolnici uz masu lijekova i stigao nam naš palčić u 33. tjednu, nismo uspjeli izgurati do kraja. Dan danas mi zvone aparati iz inkubatora u glavi kad zatvorim oči i prođe me neka tuga i sjeta. Danas je zdrav dječak od godinu i pol koji nas sve uveseljava. Drži se i vjeruj - nagrada je velika."

Lana je objavila još nekoliko poruka žena koje su s njom podijelile svoja iskustva, a uz njih je objasnila i zašto se odlučila na ovakav potez.

"Kad mi netko kaže: Zašto si objavila ove sve stvari, kad ne znaš ISHOD? A kad ga znaš? Tko ti išta garantira u životu? Stalno radno mjesto do kraja života? Partnera do kraja života? Uspješnu trudnoću, zdravo dijete? Čiji život je PREDVIDIV? Milijun nepoznanica nam je svaki dan na putu... Ja imam negdje neki svoj osjećaj, na koji imam pravo i koji me vodi. I intuicija mi govori svoje, ali na kraju, bit će kako bude..." napisala je Lana pa se zahvalila svima na porukama i komentarima podrške.

"Stiglo mi je tisuće poruka od žena, ali i isto toliko vaših komentara ispod objava i hvala svima na dijeljenju svoje najveće intime, ali i podrške... Mislim da nam svima koji smo u sličnoj situaciji, to jako puno znači. HVALA VAM. 'Sjedila' sam danima po nekoliko sati u inboxu, svima koji su napisali svoje iskustvo ili priču, odgovarala sam im. To je najmanje što mogu sada napraviti. S obzirom na hrpu novog vremena koje sam dobila, možda ih više stavim na blog... i počnem pisati neke stvari koje možda nisu za sve ovdje, pa ni za instagram... Činjenica je da stvari više nisu iste, niti će biti.. Ja nisam ista, moj život nije isti. Neke nove ceste i raskrižja se stvaraju. A neka zatvaraju", istaknula je.

"Prvih tjedana sam samo šutila dok sam pokušavala shvatiti što se događa, a kako je vrijeme odmicalo, par puta kad sam ostala sama u sobi, morala sam pjevati da se 'očistim'... postoje te neke pjesme koje baš jako volim i koje me rehabilitiraju. Nisam imala pojma da me netko čuje, ali kad sam dobila ovu prvu poruku, shvatim ispočetka koliko mi muzika znači. Nadam se da i vi mame imate nešto što volite i što vas smiruje ili ispunjava, kad zagusti", zaključila je Lana.

Podsjetimo, Lana je krajem srpnja na Instagramu otkrila da je trudna uz video u kojem plače od sreće. S partnerom i ocem djeteta Filipom Kratofilom u vezi je od 2017. godine, a dugo ga je uspjela skrivati od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Poznato je da je specijalist digitalnog marketinga, a na njegovu zaključanom profilu na Instagramu piše i da je direktor Lanine tvrtke La Piel.

Zanimljivo je da Filip ima i brata blizanca Antonija, koji također ljubi jednu našu pjevačicu, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu.

