Trudna Lana Jurčević iz bolnice se oglasila o teškom razdoblju kroz koje prolazi: "Doktor mi je rekao da je ovo početak kraja..."

Lana Jurčević objavila je potresne snimke iz bolnice uz koje je progovorila o komplikacijama kroz koje prolazi u trudnoći.

Pjevačica Lana Jurčević oglasila se o zdravstvenim komplikacijama koje su joj se javile tijekom prve trudnoće.

Na svojem profilu na Instagramu objavila je potresne snimke iz bolnice uz koje je napisala: "Sve za našeg bebija", a u opisu je ispričala i kroz što je sve prošla.

"Ovo je početak kraja - bila je doktorova rečenica dok smo sjedili na odjelu hitne na kojoj sam završila tog 'nesretnog' petka", započela je Lana svoj poduži status.

"Znam kako zvuči... i nama su se 'odsjekle noge' u tom trenutku, ali ne bih htjela da ovo bude neka tužna priča, već priča u kojoj možemo birati put kojim ćemo ići: kako u neizvjesnosti, s ne tako optimističnim prognozama i u stvarima nad kojima nemamo kontrolu, ipak možemo pronaći onu neku nadu i svjetlo koju je dovoljno da ponekad vidiš samo TI. I tako ide dan po dan, sat po sat, minuta po minuta. I sve prepustiš 'Onom Gore'. Neka ova priča bude posvećena svim ženama od kojih su me dijelili samo zidovi i pokoji bolnički krevet, svim onim ženama koje su tu bile i prije i bit će nakon mene, svim ženama koje prolaze toliko toga, a da o tome ne znamo ništa, da ih ne vidimo i ne čujemo nigdje jer hej, o tome se 'ne priča' - to se ne dijeli sa svijetom, to je toliko bolno i osjetljivo da to skrivaš samo za sebe i možda svoj najuži krug ljudi, ako i to... Te žene ne srećemo nasmijane na ulicama i oko sebe, ne gledamo njihove trudničke, savršene slike na društvenim mrežama... Neka ova priča bude posvećena svim lavicama koje se svaki dan bore za svoje bebe, na ovaj ili onaj način, za sve žene i parove koji se bore s tim da postanu roditelji..."nastavila je pjevačica.

"Ponekad osjećam da mi Bog 'servira' neke situacije kroz koje moram proći da bi negdje nekim ljudima, ovaj put ženama, možda dala nadu koju imam i ja i koju ne gubim u nijednom trenutku. Da im možda pružim utjehu. Ruku podrške. Makar iz daljine. Ima nas... i lakše je kad te netko razumije, kad znaš da nisi sam u tome svemu. Možda je i ovo neka lekcija meni, da preispitam svoje prioritete, život, razmišljanje... I vjerujte - itekako jesam. Vjerujte da sam zahvalna i za ovo što se dogodilo, a još zahvalnija jer sam još u 'jednom komadu' jer još uvijek to malo srčeko kuca u meni... Priznajem, trebalo mi je više od 50 dana da skupim snage i hrabrosti da pustim ovo van i ogolim se. Da, primila sam više od 70 doza antibiotika, 'milijun' pikanja u vene koje više nisu imale 'snage', krvarenje, komplikacije, gomila neizvjesnosti... ali sve će to jednom biti zaboravljeno... Nadam se ipak - za neki viši smisao", zaključila je Lana, a pratitelji su joj uputili riječi podrške.

"Nema jače osobe od Majke", "Drži se", "Lavica! Sve će biti dobro", "Hrabra mama", "Želim ti svu snagu svijeta i da ne gubiš nadu niti u jednom trenutku", samo su neke od brojnih ohrabrujućih poruka koje je dobila ispod objave.

Da ima zdravstvene probleme, ranije je natuknula fotografijom iz bolnice na kojoj joj njezin partner Filip Kratofil miluje trbuh s krunicom u ruci.

Podsjetimo, Lana je vijest o trudnoći podijelila na svojem Instagramu krajem srpnja, a objavila je video u kojem plače od sreće. S partnerom i ocem djeteta u vezi je od 2017. godine, a dugo ga je uspjela skrivati od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Poznato je da je specijalist digitalnog marketinga, a na njegovu zaključanom profilu na Instagramu piše i da je direktor Lanine tvrtke La Piel.

Zanimljivo je da Filip ima i brata blizanca Antonija, koji također ljubi jednu našu pjevačicu, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu.

