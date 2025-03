Još jedna naša pjevačica stala u obranu Marka Bošnjaka: ''On nije zločinac, ljudi su okrutni!''

Marina Tomašević gostovala je na Happy FM-u, a između ostalog osvrnula se i na našeg predstavnika na Euroviziji – Marka Bošnjaka.

Pjevačica Marina Tomašević gostovala je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Domagoja Nižića. Podijelila je dojmove o svojoj impresivnoj karijeri dugoj 50 godina, ljubavi prema glazbi i slikanju, ali i komentirala eurovizijskog predstavnika Marka Bošnjaka te otkrila kako se osjeća nakon što je prestala pušiti.

Marina Tomašević - 2 Foto: PR

"Kad pogledaš što sve prolazi, što te sve čeka, 50 godina u brojevima zvuči puno, ali u životu nije. Glazba je ono što volim, moj poziv, moj život. I zato kažem – obično glazbenike što su stariji, to su mlađi. Glazba nas drži mladima, ona nam ne da da ostarimo. Vječita sam djevojčica. I talent, on nas drži mladima. Nije bitno je li to pjevanje, slikanje, pisanje… Ako ga živiš, on postaje kao eliksir mladosti", istaknula je Marina.

Govoreći o svojim počecima, prisjetila se prvih nastupa s grupom Tintina davne 1975. godine: "Bila sam prgava, lavica u horoskopu, sve sam znala najbolje. Ali život me naučio drugačije. Srećom, imala sam izuzetne učitelje koji su me učili profesionalnosti."

Marina Tomašević - 1 Foto: PR

Velike uspjehe počela je doživljavati 1989. godine, kad je skupila dovoljno hrabrosti, no sad priznaje da je to moglo biti i prije.

"Bila sam jedna grozna kukavica. Bojala sam se svega što je vezano za šoubiznis. Mogla sam puno ranije snimati i nastupati, ali sam izbjegavala javnu scenu. Početkom osamdesetih već sam bila u krugu velikih glazbenika – surađivala sam s Nenom Ninčevićem, Slobodanom Bobom Kovačevićem. Imala sam i ponude od pokojnog Bratislava Zlatanovića za izdavanje albuma, ali sam ih odbijala. Čak sam na neki način 'podvalila' Škendera jer smo tada imali bend zajedno – tako je on i krenuo u karijeru. A Tomislav Ivčić mi je stalno govorio: 'Nećeš ništa raditi dok ne vidim da si došla sa stvarima u Zagreb'", rekla je.

Zanat je brusila na ruskim turnejama koje bi trajale po dva mjeseca. Tamo je pjevala na pozornicama nalik onima u Areni Zagreb. Marina se osvrnula i na svoju internacionalnu karijeru, u kojoj je obišla cijeli svijet.

"Pjevala sam u Rusiji, Azerbajdžanu, Južnoj i Sjevernoj Americi. Sjećam se Internacionalnog festivala 2000. godine – u konkurenciji s Celine Dion, 72 zemlje su izabrale moju pjesmu 'Moj život si bio' kao najbolju", prisjetila se.

Marina je također podijelila svoju ljubav prema slikarstvu, koje je njezina velika strast: "Slikam vinom. Vinorel mi je postao jedna od najvećih ljubavi. Radionice koje držim su antistres terapija. Kad vidim kako su ljudi sretni dok slikaju, srce mi je puno."

Komentirala je i Marka Bošnjaka, ovogodišnjeg hrvatskog predstavnika na Eurosongu.

"Ja mogu razumjeti da se nekome pjesma ne sviđa, ali, ljudi moji, nemojte biti zločesti. Kad čujem te komentare, došlo mi je da napravim osvrt na to dijete. To je jedna duša, ljudi moji. To je osoba s emocijama, sa srcem. On nije zločinac, nikakav. On je imao svoj san i ostvario ga. Zašto mu kvariti taj san? Je li nekoga povrijedio, je li nekome uzeo nešto? Kakvi su to ljudi koji imaju potrebu vrijeđati osobu koja je ostvarila svoj san? Je l' tebe dira s time? Ne. To je mali koji prekrasno pjeva, pratim ga već godinama, a na Dori je imao fenomenalnu pjesmu i fantastičnu interpretaciju. To je jedna duša, talentirana i osjetljiva osoba s ogromnim potencijalom. Ne mogu vjerovati koliko su ljudi okrutni na društvenim mrežama, kao da zaboravljaju da iza svake pjesme i nastupa stoji živa osoba s osjećajima. Nije ukrao ničiju priliku, nego ju je zaslužio svojim radom i talentom", iskrena je bila Marina za Happy FM.

Marko Bošnjak - 4 Foto: Livio Andrijić/CROPIX

Prije nekoliko dana u njegovu obranu stao je i Mladen Grdović. Njegovu izjavu pogledajte OVDJE.

Progovorila je o borbi s pušenjem i otkrila da je prvo bila protivnik, sve dok nije krenula na ruske turneje.

"Tad sam popustila. Nije bilo fora biti jedina koja ne puši. Dva mjeseca provodiš s istim ljudima, živiš s njima. Tako sam počela. I godinama je trajalo dok nisam shvatila koliko mi je štetilo. Počeo mi je glas trofirati, bila sam promukla, fonijatar mi je rekao da moram prestati. I prestala sam. I danas mi je žao što nisam to napravila puno, puno ranije. Evo, ne pušim već pet mjeseci i dobila sam deset kila! Možda je to malo i zbog godina ha-ha. Ali neka, važno je da dišem lakše", priznala je.

Kad je riječ o budućim planovima, Marina ne skriva uzbuđenje:

"Skladam, pišem, stvaram sa svojim suradnicima. Imam puno pjesama koje čekaju da ugledaju svjetlo dana". Otkrila je i kako je dobila najnoviju pjesmu "Ljubavi moja".

"Došla mi je preko Facebooka. Kontaktirao me Ante Radošević, glazbenik iz Siska, kojeg nikada prije nisam vidjela ni čula. Poslao mi je pjesmu, svidjela mi se i rekla sam da ću je snimiti kad-tad."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zvijezda Beverly Hillsa otkrila bizaran razlog zbog kojeg uopće ne pije vodu

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Zanosna Slavonka već godinama je djevojka našeg rukometaša Lučina, zbog njega je napustila i Hrvatsku!

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate li se kako se zvala? Katarina Baban prisjetila se serije zbog koje je postala zvijezda!

Pogledaji ovo Celebrity Što se događa s Kate Moss? Ovo su snimke koje su sve zabrinule: ''Očito nije dobro''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li da Lidija Bačić ima dvije sestre? Jedna je također bila pjevačica, pogledajte sliče li!

Pogledaji ovo Celebrity Svi su sve vidjeli! Bljesak fotoaparata probio se kroz tanku haljinu ove ljepotice

Pogledaji ovo Celebrity Opasno kratke hlačice najbogatije Hrvatice zasjenile su ostale uzvanike na reviji